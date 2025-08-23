¿Derrota de Chivas? Liga BBVA MX ‘decreta’ victoria de Xolos ante Guadalajara

Chivas no logra levantar en el Torneo Apertura 2025. Durante la Jornada 6, fecha en la que el Club Deportivo Guadalajara tuvo como rival a Xolos , la Liga BBVA MX ha ‘decretado’ la victoria del equipo de Tijuana sobre el ‘Rebaño Sagrado’, lo que marcaría la tercera derrota en fila para el cuadro dirigido por Gabriel Milito en el certamen en curso.

Te puede interesar: Partidos de hoy sábado 23 de agosto en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¿Chivas perdió ante Xolos en la Jornada 6 del Apertura 2025?

Luego de haber empatado 3-3 en la cancha del Estadio Caliente, el sitio oficial de la Liga BBVA MX le dio el triunfo al conjunto de La Frontera por marcador de 4-3, no obstante, se trata de un error, por lo que la escuadra rojiblanca si hizo un punto durante su juego de la Fecha 6 y al momento, dicho fallo ya fue corregido.

Tras ir abajo en el marcador por 3-0 con doblete de Gilberto Mora y un tanto más de Frank Boya, Chivas supo reponerse y con goles de Armando González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, rescataron el empate en un inicio de campaña en el que no han podido repuntar, pues el ‘Rebaño Sagrado’ llegaba al partido ante Xolos tras haber perdido contra Santos Laguna y FC Juárez.

A pesar de haber rescatado una unidad del Estadio Caliente, el equipo de Gabriel Milito sigue ubicado en la zona baja de la tabla general con 4 puntos de 15 posibles, pues cabe recordar, que el conjunto de Guadalajara tiene un partido pendiente frente a Tigres, duelo correspondiente a la Jornada 1 que fue reprogramado debido a los trabajos en la cancha del Estadio Akron de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Para la Jornada 7, Chivas recibe en casa a Cruz Azul, partido a disputarse el 30 de agosto a las 19:07 horas. Por su parte, Tijuana se mide a Necaxa el 31 de agosto a las 21:00 horas.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas registra nuevo DELANTERO para la Jornada 6 del Apertura 2025