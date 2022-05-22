Mbappé ya tendrá tiempo de pensar en el Real Madrid: Di María

El argentino Ángel di María, que se despidió hoy del PSG tras siete años, respaldó la decisión de su colega Kylian Mbappé de quedarse en el club parisino y aseguró que "es muy joven y ya tendrá tiempo para ir al Real Madrid".

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"Ha tomado una decisión importante y creo que ha sido la correcta. Es muy joven todavía. Ya tendrá tiempo para ir al Real Madrid, para ir donde quiera. Ha firmado por tres años y entonces tendrá 26. Tiene muchísimo por delante y creo que es un chico al que le gusta hacer historia. Y seguirá haciendo historia acá. Está a nada de los 200 goles", refirió "El Fideo" en la zona mixta del Parque de los Príncipes.

"Yo estaba en la siesta, no sabía nada (de la renovación), pero un poco se notaba (que se iba a quedar)", agregó el jugador, quien pasó por el Real Madrid entre 2010 y 2014 y recordó "lo difícil que es ganarse" a la afición merengue.

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La despedidad de Di María

El Parque de los Príncipes echará de menos sus aceleraciones, su zurda letal, sus ayudas defensivas, sus goles y, sobre todo, sus asistencias. El PSG se despidió este sábado del jugador más altruista de su historia, el argentino Ángel di María, quien no renovará este 30 de junio tras siete años en el club.

"Quedará en la memoria de los hinchas como un jugador de un comportamiento irreprochable, que ha mostrado su compromiso sin fisuras para defender nuestros colores". Así resumió a "El Fideo" el patrón del PSG, Nasser Al-Khelaifi, quien lo fichó en 2015 procedente del Manchester United a cambio de 63 millones de euros.

Entre lágrimas, el extremo zurdo se fue por todo lo alto de un Parque de los Príncipes que le dedicó una larga ovación y gritó su nombre. Asistió en el primer tanto a Kylian Mbappé en el minuto 25 y anotó en el 68 el quinto de su equipo ante el Metz, en el último encuentro de la temporada. Una despedida de ensueño.

Fue reemplazado en el 74 por el español Ander Herrera y recibió una tremenda ovación. Sus compañeros le hicieron un pasillo, en un gesto raramente visto en un partido profesional. El argentino fue abrazando y despidiéndose de todos sus colegas.

EFE

