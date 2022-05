Filtran el msj de WhatsApp con el que Mbappé rechazó al Real Madrid

Lo que parecía ser un bombazo que pondría feliz a toda la afición madridista, terminó en un desaire monumental, pues Kylian Mbappé terminó rechazando al Real Madrid para renovar con el PSG, noticia que le comunicó a Florentino Pérez via WhatsApp.

Tras el anuncio de que Mbappé no se iría al Real Madrid, salió a la luz el supuesto mensaje que el francés le mandó al presidente de los ‘Merengues’, pues en apariencia se ‘disculpó’ por no aceptar su propuesta pero prefería quedarse en París.

¿Qué decía el mensaje de WhatsApp de Mbappé a Florentino?

Josep Pedrol, conductor de ‘El Chiringuito’, es un personaje que está muy allegado a todo el núcleo del Real Madrid, por lo que habría obtenido el mensaje de WhatsApp que el francés le mandó a Florentino Pérez para comunicarle que no cambiaría de equipo.

Mbappé le agradeció a Florentino la oportunidad y el haber insistido tanto en querer ficharlo, pues pese a que soñó con ir al Real Madrid desde niño, no podía aceptar la oferta, por lo que esto es lo que le habría dicho.

“Señor Florentino le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño. Espero que sea comprensivo con mi decisión. Suerte en la Final de la Champions”, habría escrito el ‘7’ del PSG.

🚨EXCLUSIVA @jpedrerol🚨



🐢"Le COMUNICO que he DECIDIDO QUEDARME en el PSG"🐢



💣"Quiero AGRADECERLE la OPORTUNIDAD que me ha DADO de JUGAR en el MADRID, el club del que he sido FAN desde PEQUEÑO"💣



📲El WHATSAPP de MBAPPÉ a FLORENTINO📲 pic.twitter.com/CIXZsa0VZ7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2022

La respuesta de Florentino Pérez a Mbappé

Por si el mensaje filtrado de WhatsApp fuera poco, Josep Pedrol también reveló qué le contestó Florentino Pérez a Mbappé, dando a entender que él no era del todo culpable por ‘rechazarlos’, ya que da a entender que hubo mucha presión por parte del PSG y terminó por aceptar.

🚨🚨EXCLUSIVA @jpedrerol🚨🚨



💣"LAMENTO lo OCURRIDO en los ÚLTIMOS DÍAS"💣



😳"Han ROTO la ILUSIÓN que tenías desde PEQUEÑO"😳



📲La RESPUESTA de FLORENTINO al WHATSAPP de MBAPPÉ📲 pic.twitter.com/3BokrQ7iRc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2022

“Lamento lo ocurrido en los últimos días. Han roto la ilusión que tenías desde pequeño. Te deseo lo mejor”, sentenció.

Mbappé firmó hasta el año 2025 con el PSG y tras este anuncio, parece que las puertas del Real Madrid han cerrado permanentemente para él.