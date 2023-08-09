¡Limpia en Francia! Los jugadores que Luis Enrique borraría del PSG

La operación limpia se está formando en el PSG, pues el nuevo entrenador, Luís Enrique estaría en busca de renovar al equipo y una de las medidas sacar del plantel a dos de las últimas figuras del cuadro parisino.

Según la cadena RMC Sport, Luis Enrique y el director deportivo del PSG, Luis Campos tendrían decidido que Neymar y Marco Veratti no serán parte del equipo para la próxima temporada, además de estos importantes jugadores se suma Renato Sanchez, Hugo Ekitike y Juan Bernal.

Según la cadena de Francia, el PSG habría justificado su ausencia de los entrenamientos por un virus ligero, pero fueron convocados para hacerles saber que ya no serán tomados en cuenta y que busquen otro equipo para seguir su carrera como futbolistas.

La misma fuente indicó que estos elementos tampoco no acudieron a la toma de fotos oficiales para la Ligue 1, en la que tampoco fue parte el delantero francés Kylian Mbappé, quien tiene una novela con el PSG por su posible salida del equipo y su eventual fichaje en el Real Msdrid, esta información ha sonado muy fuerte en medios españoles y galos.

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Neymar saldría del PSG este verano

Uno de los fichajes fallidos del PSG en los últimos años es el de Neymar, aunque el brasileño llegó como una figura y la posible estrella del equipo, el atacante no logró ser el protagonista del equipo, pues lo que más sobresalió en su etapa con el equipo fueron sus lesione e indisciplinas.

Con información de L´Équipe reveló que “Ney” comunicó al equipo su deseo de ser traspasado, pero esta información fue desmentida por el papá del jugador. Uno de los equipos que ha sonado para hacerse de los servicios del jugador es el Chelsea, aunque por su alto sueldo su traspaso estaría en muy pocos equipos de Europa.

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