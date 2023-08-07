¡Otro más! Neymar pide su salida del Paris Saint-Germain

El astro brasileño Neymar le ha anunciado formalmente a los directivos del equipo Paris Saint-Germain (PSG) su deseo de salir este mismo verano, según publica el medio francés L'Equipe.

Neymar, de 31 años y que tiene todavía cuatro años de contrato con el PSG, quedó "profundamente traumatizado" por la concentración de aficionados ante su casa a comienzos de mayo para mostrar su descontento y pedirle que se marche de París, indica el diario galo.

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Dos días después del retorno del PSG de su gira asiática, Neymar habló con su familia y con su agente, Pini Zahavi, y todos llegaron al consenso de que lo mejor era que el brasileño dejara el club parisino, decisión que comunicó a la directiva el pasado domingo.

Neymar, que llegó al PSG en 2017 tras el pago de una cláusula de rescisión de contrato con el Barcelona que ascendió a 222 millones de euros (el traspaso más caro en la historia del futbol mundial).

Sin embargo, su estilo de vida y sus constantes lesiones no le han permitido triunfar en el equipo parisino que mantiene su dominio en la Ligue 1 pero no consigue ganar la ansiada Champions League.

Neymar tiene cuatro años pendientes de contrato, por el que cobra unos 30 millones de euros anuales brutos.

Mbappé apartado del equipo del PSG

Con Kylian Mbappé apartado del equipo por su negativa a renovar su contrato, el brasileño fue la única luz en el ataque parisino durante la reciente gira asiática, que vio dos derrotas y un empate en Japón sin que Neymar jugara y un doblete suyo en la victoria por 3-0 ante el Jeonbuk surcoreano.

Sin embargo, el Paris Saint-Germain tiene casi ultimado el fichaje de un delantero, el portugués Gonçalo Ramos, y ha lanzado una ofensiva en toda regla por otro atacante, el francés Randal Kolo Muani.

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L'Equipe señala que es conocido que el Barcelona querría su retorno, pero que hay dudas acerca de si el equipo catalán tendría el suficiente respaldo financiero para pagar el traspaso y la ficha del jugador sudamericano.