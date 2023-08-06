¡No es broma! Zague es fichado por el Paris Saint-Germain

A través de sus redes sociales, el equipo del Paris Saint-Germain (PSG), campeón de la Ligue 1 francesa, anunció el fichaje de Zague.

El PSG anunció la contratación del defensor de 17 años Yoram Zague , el cual entrará en vigor el 1 de julio de 2024 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2027.

El tuit del equipo parisino levantó gran expectativa ya que muchos lo ligaron con el comentarista y exjugador de las Águilas del América Luis Roberto Zague.

"¡Cómo has cambiado, Zague!", fue el copy que publicó la cuenta oficial de la Ligue 1 en español acompañado de un par de emojis y etiquetando a ‘Zaguito’, quien les respondió con buen humor.

Yoram Zague, nacido en la ciudad de París, ingresó a las fuerzas básicas del PSG a los 13 años y debutó con el AJN Bagnolet.

Te puede interesar: Video: El primer gol de Raúl Jiménez con el Fulham

La temporada pasada Zague disputó 18 partidos en el campeonato nacional Sub-19, 7 en la Liga Juvenil y 2 en la Coupe Gambardella. En todos los partidos marcó 5 goles y dio 11 asistencias.

Paris Saint-Germain regresa a los entrenamientos sin Mbappé

El Paris Saint-Germain retoma este lunes los entrenamientos tras su gira asiática y la dirección del club tiene previsto mantener la exclusión de su estrella Kylian Mbappé, mientras que tampoco estará Ousmane Dembelé.

Mbappé va a seguir apartado del club y entrenando en horario separado del primer equipo, según adelanta Le Parisien, que considera este domingo que la relación entre el jugador y el club es "irreparable".

El delantero estrella del equipo y de la selección francesa continuará trabajando con el grupo de los que el PSG considera "indeseables", los jugadores con los que no cuenta la dirección técnica y a los que intenta buscar una salida en el mercado.

Te puede interesar: Inter Miami y Dallas abren los octavos de final de la Leagues Cup este domingo

El entrenamiento de mañana tampoco contará con el francés Ousmane Dembelé, el PSG preveía inicialmente tener todo cerrado (reconocimiento médico, pase del Barcelona y firma del contrato) para que el atacante pudiera estar las órdenes de Luis Enrique.

Pero el jugador retornará a Barcelona en la tarde de este domingo mientras se termina de solucionar su pase al PSG, según informó Le Parisien.

El diario parisino señala que el Barcelona está retrasando enviar los documentos del pase en busca de un mayor beneficio económico, de la que en teoría le corresponderían únicamente la mitad del pago de la cláusula de rescisión (25 millones de euros), ya que los otros 25 irían al futbolista y su agente, según el contrato firmado el año pasado.