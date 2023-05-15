Tercera medalla de oro para México en el Mundial de Natación Artística

En la Copa del Mundo de natación que se celebra en Egipto, el equipo mexicano continúa haciendo historia. En esta ocasión, Nuria Diosdado y Joana Jiménez lograron una medalla de oro más en la modalidad de dueto libre.

Te puede interesar: Oro para México en el Mundial de Natación Artística

En la rutina, ambas nadadoras obtuvieron una puntuación total de 352.6584; las mexicanas consiguieron en la dificultad 31.5500 puntos, en impresión artística 86.3000 y en ejecución 239.3584, para así quedarse con el máximo reconocimiento de la competencia.

Presea de oro🥇para Nuria Diosdado y Joana Jiménez 🇲🇽 en Dueto Libre, en tercera etapa de la Copa del Mundo de Natación Artística en Soma Bay, Egipto.#MéxicoEsCampeón #FelizLunes pic.twitter.com/UkUzNnTuaD — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) May 15, 2023

Por debajo de ellas, quedaron las neerlandesas Bregje De Brouwer y Marloes Steenberk con 317.0250 unidades y el tercer podio fue para las italianas Alessia Machi y Susanna Pedotti que sumaron 296.4458 puntos.

¿Cuántas medallas de oro ha ganado México?

Esta fue la segunda presea dorada que gana México en la justa mundialista; la primera fue en la modalidad de equipo mixto. Después de esto, también conquistaron el oro en la prueba acrobática al llegar a 227.6626 puntos e imponerse a Kazajistán y Francia.

Resumen Chivas 1-0 Atlas | Liga BBVA MX | Cuartos de Final VUELTA Clausura 2023

Recordemos que el comité que viajó al continente africano lo hizo costeando por sí mismo su participación tras comenzar una venta de trajes de baños para así recaudar los fondos suficientes.

Con base en esto, la Selección Mexicana que participó en la copa mundial, concluyó en la segunda posición del medallero general de Soma Bay 2023. Las sirenas aztecas obtuvieron cuatro medallas en total: tres de oro y una de bronce.

La presea de bronce fue para Itzamary González y Diego Villalobos, quienes terminaron en la tercera posición de la prueba Dueto Mixto Libre con 255.3417 puntos; por encima de ellos culminó Colombia con 256.4708 y en el primer puesto España con 277.6875.

La Copa del Mundo como preparación

Te puede interesar: Chelsea se corona en la FA Cup con récord de asistencia

Las mexicanas participantes en el certamen mundial obtuvieron resultados positivos en la primera competencia internacional del año, la que sirvió como preparación para los Juegos Centroamericanos de Junio, el Mundial de Natación en Fukuoka y los Juegos Panamericanos de Octubre, en los que se darán los boletos para los Olímpicos de Verano de Paris 2024.

