Medalla de oro para México en el Mundial de Ciclismo de pista

Yareli Acevedo conquistó una medalla histórica en el ciclismo mexicano, luego de colgarse el oro en el Mundial de Ciclismo de pista en la prueba de puntos

Yareli Acevedo
Iván Alfie
Otros Deportes
México se llenó de gloria en el Mundial de Ciclismo de pista 2025 en Santiago de Chile, luego de la hazaña de Yareli Acevedo al conquistar la medalla de oro en la prueba por puede , reafirmando el gran momento que vive la ciclista de 24 años.

Con 63 puntos Acevedo logró el primer lugar del podio al superar a Anna Morris de la Gran Bretaña que se quedó la plata con 58 unidades y Bryony Botha de Australia en el tercer lugar con 56 puntos, la representante de la UNAM hizo vibrar el velódromo de Peñalolén en donde sonó el himno mexicano.

Te podría interesar: ¡NO PUEDE SER! El piloto favorito para ganar el GP de México fue abucheado por los aficionados mexicanos

Yareli ha tenido un 2025 asombroso, luego de conquistar 3 metales dorados en los Juegos Panamericanos Jr en Asunción y ganar la Copa de Naciones en Marzo pasado, un gran inicio en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Como todos saben siempre doy lo mejor por mi país, dejo la piel en la pista. Quiero ser ese ejemplo para todos los niños y niñas que quieran practicar este deporte, los sueños sí se cumplen y que hay que perseguirlos con mucha disciplina y conciencia”, señaló la ciclista mexicana.

Te podría interesar: El día que Chris Jericho compró mercancía pirata en México; así subió al ring con las playeras

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

Acevedo se convirtió en la segunda mexicana en ser campeona del mundo, solo por detrás de Nancy Llarely Contreras, a quien le debe la razón de su nombre y la motivación de ser ciclista.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Alfie

