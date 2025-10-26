El día que Chris Jericho compró mercancía pirata en México; así subió al ring con las playeras

El nombre de Chris Jericho sigue siendo reconocido entre los aficionados al wrestling, sin embargo poco a poco las nuevas generaciones se van olvidando de su nombre. Pero en una ocasión, el luchador de hoy 54 años realizó una acción bastante curiosa cuando estuvo en México en una gira de WWE. Compró playeras piratas… sin embargo lo hizo con una hermosa finalidad. Esta es la historia completa.

¿Por qué Chris Jericho compró piratería en México?

Es sabido que las grandes empresas, en este caso de lucha libre, tienen una dinámica de convencimiento hacia sus seguidores para que apoyen todo lo relacionado con los productos de las empresas. En este caso, Chris Jericho no tomó en relevancia dicha dinámica y compró todas las playeras piratas que un vendedor ambulante tenía a su disposición.

Algunos pudieran decir que está contraviniendo las reglas, sin embargo fue por una noble causa. En esos días, Jericho se movía entre un grupo de luchadores, entre los que estaba Luke Harper. Este hombre no tenía mercancía oficial todavía y estas playeras hechas por un vendedor mexicano tenían el famoso Yeah, Yeah, Yeah.

Por ello, Jericho las compró todas y las repartió entre sus compañeros para tomarse fotos en vestidores y algunos incluso salieron al ring usándola en la gira de WWE en México. En ese sentido, muchos peleadores recuerdan con cariño una anécdota que lejos de ser graciosa, tuvo una intención y forma de un grande dentro de la industria.

¿Cuándo y por qué salió Chris Jericho de WWE?

La realidad es que el nacido en Nueva York era uno de los rostros más importantes de la empresa en la década de los 2010. Sin embargo, comentó en una entrevista para el medio The Allison Hagendorf Show que salirse de WWE tuvo como fin no ser uno más del montón. Quiso buscar cosas nuevas y por eso fue parte relevante del boom de AEW.

Jericho dejó WWE en 2018 y se unió a la empresa mencionada en enero de 2019. Hoy el retiro se ve más cercano e incluso lo han criticado por ya no estar al nivel para luchar. Pero además se dedica a la música con su banda Fozzy, la cual tiene cierta relevancia en los Estados Unidos.