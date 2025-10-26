deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

¡NO PUEDE SER! El piloto favorito para ganar el GP de México fue abucheado por los aficionados mexicanos

Norris se queda con la pole en México entre abucheos y altas temperaturas en el AHR

Piastri y Norris pelean en McLaren por ser los líderes de la Fórmula 1.
Foto: X y Canva
Piastri y Norris pelean en McLaren por ser los líderes de la Fórmula 1.
Sebastian Cortés
AUTOMOVILISMO
Compartir

El piloto británico Lando Norris dominó la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México y saldrá desde la primera posición, pese a que el público local mostró su descontento con McLaren.

El segundo día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez cerró con un ambiente tenso. Norris, actual contendiente al título mundial de pilotos, firmó la mejor vuelta con un tiempo de 1:15.586 minutos, superando por escaso margen a los Ferrari, donde Lecrec y Lewis Hamilton mantuvieron un ritmo competitivo de manera sorpresiva previo a la carrera principal.

El resultado no favoreció al neerlandés, Max Verstappen quien no logró repetir sus actuaciones previas en territorio mexicano, a pesar de que el trazado capitalino ha sido uno de sus predilectos. Con la supremacía de McLaren, el campeonato podría definirse en las próximas horas si los británicos mantienen el ritmo.

Las altas temperaturas en la Ciudad de México y en el asfalto del Autódromo ubicado al oriente de la ciudad complicaron la tercera sesión de prácticas, donde varios equipos tuvieron dificultades para ajustar sus estrategias. Aun así, los tres pilotos británicos marcaron el paso de la jornada, dejando al público dividido en las gradas.

El Gran Premio de México se disputará este domingo a las 13:30 horas, momento en el que se sabrá si McLaren consolida su dominio o si Red Bull logra revertir el panorama en una de las fechas más esperadas del calendario de Fórmula.

Red Bull F1
Fórmula 1
MCLAREN
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Sebastian Cortés

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×