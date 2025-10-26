¡NO PUEDE SER! El piloto favorito para ganar el GP de México fue abucheado por los aficionados mexicanos

El piloto británico Lando Norris dominó la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México y saldrá desde la primera posición, pese a que el público local mostró su descontento con McLaren.

El segundo día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez cerró con un ambiente tenso. Norris, actual contendiente al título mundial de pilotos, firmó la mejor vuelta con un tiempo de 1:15.586 minutos, superando por escaso margen a los Ferrari, donde Lecrec y Lewis Hamilton mantuvieron un ritmo competitivo de manera sorpresiva previo a la carrera principal.

El resultado no favoreció al neerlandés, Max Verstappen quien no logró repetir sus actuaciones previas en territorio mexicano, a pesar de que el trazado capitalino ha sido uno de sus predilectos. Con la supremacía de McLaren, el campeonato podría definirse en las próximas horas si los británicos mantienen el ritmo.

Las altas temperaturas en la Ciudad de México y en el asfalto del Autódromo ubicado al oriente de la ciudad complicaron la tercera sesión de prácticas, donde varios equipos tuvieron dificultades para ajustar sus estrategias. Aun así, los tres pilotos británicos marcaron el paso de la jornada, dejando al público dividido en las gradas.

El Gran Premio de México se disputará este domingo a las 13:30 horas, momento en el que se sabrá si McLaren consolida su dominio o si Red Bull logra revertir el panorama en una de las fechas más esperadas del calendario de Fórmula.