¿Cuántas medallas esperan sumar? Este es el objetivo de México para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El 2025 ha sido un año por demás espectacular para distintos atletas nacionales que, desde sus respectivas disciplinas, han puesto el nombre del país en alto. Tal situación llama poderosamente la atención en torno a lo que México espera obtener en los siguientes Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Si bien aún restan tres años para una de las justas deportivas más importantes del mundo, vale decir que desde ahora la delegación nacional ha comenzado a planear lo que serán los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 considerando, además, que tendrán el apoyo de millones de mexicanos. ¿Cuál es el objetivo para estos JJOO?

¿Cuántas medallas espera ganar México en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

De acuerdo con Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, la intención de México es hacer de estos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 uno de los mejores de su historia. En ese sentido, el mandamás de la CONADE espera emular lo vivido hace más de 50 años en territorio nacional y sumar nueve medallas.

Cabe mencionar que, durante los Juegos Olímpicos de México 1968, la delegación azteca obtuvo un total de nueve preseas. A partir de ahí, el país ha tenido interesantes JJOO sin que estos se acerquen a lo vivido en aquella ocasión, por lo que el objetivo es emular o, bien, superar lo hecho en territorio nacional.

¿Cuál es el presente de los atletas mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

En un encuentro con los medios, Rommel Pacheco aseguró que, actualmente, México tendría entre 4 y 5 medallas olímpicas dado que el promedio histórico es de 3 a 5. Ante tal situación, espera que durante la siguiente justa olímpica los atletas alcancen o superen la marca de 9, establecida hace más de cinco décadas.

¿Qué atletas mexicanos sueñan con coronarse en los próximos Juegos Olímpicos?

Elementos como Andrea Becerra, Alejandra Valencia, Uziel Muñoz, Alegna González y Osmar Olvera , entre otros, se perfilan como candidatos para llegar a las rondas finales en sus respectivas disciplinas, aunque para ello deberán mantener el nivel mostrado hasta ahora rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.