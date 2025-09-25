deportes
NFL: ¿Cuáles son los 3 mejores partidos de la Semana 4? Días y horarios confirmados

La Semana 4 de la temporada 2025 - 2026 de la NFL presenta juegos que simplemente no te puedes perder. ¿Cuáles son, cuándo se darán y a qué hora serán?

nfl-3-mejores-partidos-semana-4-dias-horarios.jpg
Pexels / Canva / PNG
Alan Chávez - Marktube
Ritual NFL
El inicio de la temporada 2025 - 2026 de la NFL ha superado por completo las expectativas a través de juegos que, sin duda, han hecho que el aficionado no se levante de su asiento en ningún momento. En ese sentido, luce interesante conocer los mejores cotejos que traerá consigo la Semana 4.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

Estamos a punto de vivir el primer mes de competición dentro de la NFL, la cual es la mejor liga del mundo de acuerdo con muchos fanáticos al futbol americano. Por tal motivo, no está de más conocer los mejores cotejos que se llevarán a cabo en los próximos días correspondientes a la Semana 4, destacando el Baltimore vs Kansas City.

Ravens vs Chiefs, ¿el mejor juego de la Semana 4 en la NFL?

Si bien iniciaron la temporada con más dudas que certezas, es imposible no colocar a estos dos cuadros como candidatos a ganar la Conferencia Americana y, por ende, llegar a un nuevo Super Bowl. Por ende, el hecho de que Baltimore y Kansas City se enfrenten apenas en la Semana 4 de la NFL llama poderosamente la atención.

Ambos llegan a este compromiso con un récord negativo de 1-2, por lo que, más allá del orgullo y los deseos de superar a su rival, está la necesidad de obtener una victoria para que no se queden en el limbo dentro de sus respectivas zonas. El duelo está programado para este domingo a las 14:25 horas.

¿Qué juegos acaparan las miradas en la Semana 4 de la NFL?

Otro juego que sin duda ha llamado poderosamente la atención es aquel que se presentará el mismo domingo, pero a las 18:20 horas. Aquí, los Vaqueros de Dallas intentarán sumar un triunfo más en su registro cuando se midan a los Empacadores de Green Bay, en un auténtico clásico de la Nacional.

Finalmente, otro juego que también ha sumado muchos adeptos en los últimos días es aquel que medirá a los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, frente a los Tampa Bay Buccaneers, compromiso pactado para este domingo a las 11 de la mañana.

¿Quién es el mejor equipo de la NFL hasta el momento?

Luego de tres semanas disputadas, son seis los equipos que llevan un saldo invicto hasta el momento en la NFL . En la Conferencia Nacional destacan escuadras como Tampa Bay, Philadelphia y San Francisco, mientras que en la Conferencia Americana quienes han brillado hasta ahora son Buffalo, Indianapolis y LA Chargers.

Conferencia Americana de la NFL
Conferencia Nacional de la NFL
