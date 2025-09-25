WWE: Tiene sangre mexicana y ya luchó en AAA, hoy podría ser el último rival de John Cena en su año de retiro

Mucho se ha hablado respecto a las deficiencias que el año de retiro de John Cena ha tenido gracias a las cuestionables decisiones tomadas en la WWE. Curiosamente, una de ellas podría darse e involucraría directamente a un luchador con sangre mexicana que, hace poco, estuvo en la AAA.

Internamente se ha hablado de la posibilidad de que, dentro de las cuatro fechas pactadas en este cierre de año de John Cena en la WWE, una de ellas sea nada más y nada menos que ante Dominik Mysterio, quien está viviendo, sin duda, uno de sus mejores momentos como luchador profesional.

WW: ¿John Cena podría enfrentar a Dominik, Megacampeón de la AAA, en este 2025?

De acuerdo con información otorgada por BodySlam, los ejecutivos de la WWE están analizando la posibilidad de utilizar una de las cuatro funciones que le quedan a John Cena en este 2025 para enfrentar a Dominik Mysterio, uno de los rostros jóvenes más importantes que la empresa tiene en la actualidad.

Cabe mencionar que, en estos momentos, Dominik Mysterio, hijo de Rey Mysterio Jr, no solo es el actual Campeón Intercontinental de la WWE, sino que también es el Megacampeón de la AAA luego de arrebatarle el título a El Hijo del Vikingo en la última edición de Worlds Collide, la cual se llevó a cabo en Las Vegas.

¿John Cena podría terminar su etapa en WWE como Megacampeón de la AAA?

Si esta disputa se lleva a cabo tal y como algunos ejecutivos lo desean, es posible que el combate entre ambas superestrellas no sea solamente de exhibición y estén en juego los campeonatos que Dominik ostenta en la actualidad, lo cual haría que John Cena pueda pelear por el Megacampeonato de la AAA.

Cabe mencionar que este campeonato ha vuelto a tener un impacto significativo desde la adquisición de la AAA por parte de la WWE durante el primer semestre del año, algo que se pudo observar desde los eventos registrados como Triplemanía o Worlds Collide. ¿Te imaginas a “El Rapero Mayor” como el mandamás de la “Tres Veces Estelar”?