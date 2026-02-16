Medallista olímpica alcanzó podio con costillas lastimadas; llegó a la meta y se desvaneció

Realmente los Juegos Olímpicos de Invierno no paran de ofrecer historias dignas de película. No solo son los mexicanos que compiten sin nieve en sus países, sino atletas que no se rinden pese a que sus cuerpos realmente no pueden más. Así fue la carrera de esta medallista olímpica, que aún teniendo sus costillas lastimadas, esquío los 10 kilómetros y ganó la medalla de bronce.

¿Qué le pasó a la medallista olímpica, Jessie Diggins?

La atleta de 34 años fue uno de los temas de conversación de las pruebas sobre nieve en Milano-Cortina. Lamentablemente al inicio de los juegos, se lesionó en la prueba del Skiathlon, lo cual le dejó severos golpes en las costillas, aunque sin afectaciones de roturas. Por ello, se mentalizó y preparó para competir en la largada de 10 kilómetros.

Sin embargo, la viralidad de su caso se dio ante su llegada a la línea de meta, que sorprendentemente se logró en el tercer sitio de la competencia. Jessie completó el podio que tuvo a dos competidoras suecas como el 1-2 (Frida Karlsson y Ebba Andersson). En su arribo al final de la carrera se tiró al suelo y realmente empezó a gemir de dolor… pues ella anunció desde la previa que sufrió de manera terrible los días previos a la prueba.

“Cuando todo te duele, todo tu cuerpo te grita que pares, te arden los pulmones, se te agarrotan los músculos, y de todas formas intentas seguir adelante. Así que estás en la cueva del dolor, luchando por superarlo”, declaró la competidora para el USA Today.

U.S. cross-country skiing star Jessie Diggins collapses in exhaustion after winning a Winter Olympics medal after a grueling 10 km race. In a moment that captured the hearts of U.S. viewers, she pushed herself to the limit to complete the race in 23 minutes and 38 seconds. pic.twitter.com/H92Y3wEY2o — PrinkiPiglet (@KsuO66692) February 12, 2026

¿Es el primer podio para la medallista olímpica, Jessie Diggins?

No, de hecho es una competidora veterana que anunció su adiós de las competencias de alto rendimiento. Este triunfo significó su cuarta medalla general, sumando podio consecutivo desde Pyeongchang 2018, pasando por Pekín 2022 y en el presente 2026. Hace ocho años ganó oro en sprint por equipos, en 2022 obtuvo la playa en los 30 km estilo libre y otro bronce en el sprint individual.

Aún está inscrita en pruebas de relevo y en carrera de 50 kilómetros, pero muy probablemente se retire tras esta medalla, pues ya quedaron claras las dolencias resistidas en días recientes. ¿Soportará más de eso?