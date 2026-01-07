Medallista olímpico sufrió una fractura de cráneo mientras patinaba; ¿se perderá algunas competencias?

La comunidad deportiva estadounidense inició el 2026 con bastante movimiento pero en un sentido negativo. El medallista olímpico en skateboarding sufrió un terrible accidente que le provocó una lamentable fractura de cráneo. En sus redes sociales han trascendido las imágenes donde se le observa en el suelo severamente afectado por su caída. Esto se sabe sobre el presente y futuro de Nyjah Huston, quien tiene en mente Los Ángeles 2028.

¿Cuál es el estado de salud del medallista olímpico Nyjah Huston?

Una de las disciplinas que recientemente fueron aceptadas como deporte olímpico es el skateboarding, que causó mucho furor entre sus comunidades. Ante eso, uno de los máximos referentes históricos que ganó bronce en la rama callejera en París 2024 empezó el año con una lamentable noticia.

El 5 de enero pasado sufrió una fortísima caída mientras realizaba una maniobra en una enorme barandilla en Arizona. El impacto le rompió la cabeza y fue atendido en el HonorHealth, esto tras la intervención de un grupo de paramédicos que llegaron al lugar para auxiliarle momentos después de su aparatoso accidente.

Aunque se sabe que la lesión es severa, no se indicó nada más acerca de su proceso de recuperación. Sin embargo sus colegas de la disciplina le mandaron mensajes de aliento, indicándole una pronta y favorable mejora en su salud. Mientras que el mensaje mandado por el deportista fue el siguiente: “Un duro recordatorio de cómo puede ser la muerte desafiando rieles masivos del patinaje. Cráneo fracturado, cuenca del ojo fracturada. Tomándolo día a día. Espero que todos hayan tenido un mejor año nuevo que yo. Vivimos para luchar otro día”.

¿Cuánto tiempo tardará la recuperación de este medallista olímpico?

Esa es una de las grandes preguntas alrededor del talentoso patinador, quien recién en diciembre pasado compartía ganar un premio en una competición en Brasil. Por ello, existe algo de preocupación, pues Huston ya declaró su intención de estar en los próximos Juegos Olímpicos, que precisamente serán en California, donde la disciplina es parte fundamental de la cultura de los barrios angelinos.

Por ello, sus seguidores esperan que su mejora física pueda ser del todo satisfactoria y alcance un sitio para defender a su país en el skate, que le ha dado el mote del mejor de todos los tiempos... según varios fanáticos y analistas de esta actividad deportiva.