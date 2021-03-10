Sky Brown: La atleta más joven de los Juegos Olímpicos

Sky Brown es su nombre y esta niña de todavía 12 años, ha dado mucho de qué hablar porque se convertirá en la atleta más joven en debutar en unos Juegos Olímpicos de manera oficial.

Sky tienen dos nacionalidades y ella eligió participar representando a Gran Bretaña, aún cuando nació en Miyazaki, Japón debido a que la intensidad del equipo japonés nos se adaptaba a su pasión y estilo de practicar el deporte.

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Una de sus mas sorprendentes e impresionantes historias es que esta pequeña deportista se ha hecho a sí misma la atleta que es, porque no cuenta con un coach personal. Ella ha aprendido todo lo que sabe de ver videos en YouTube y su patio trasero es la única pista de skate donde practica.

El skateboarding no es el único deporte que Sky practica

El skateboarding no es la única disciplina que Sky practica desde temprana edad. El surfing es otra de sus pasiones y todos los días se levanta a las 5 am para deslizarse en las olas; pero el primero es el deporte que más ha logrado profesionalizar.

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Debutó en el skateboarding profesional a los 8 años en el Vanus US Open y después de eso se ha presentó en torneos continentales y la Serie Vans Park en 2018.

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Saltó a la fama real cuando participó en el programa Dancing with the Stars en la categoría Juniors, donde demostró entrega, pasión y compromiso. En 2019 participó en el Campeonato Mundial de Skateboarding donde ejecutó el primer Frontside 540 en los X Games, sorprendiendo al público.

Considerando la grave caída que tuvo en 2020, con el resultado de un par de fracturas de cráneo y mano, y tras una dura recuperación, Sky está decidida a participar en las olimpiadas y ganar una medalla en un evento histórico, porque se impondrán los primeros récords olímpicos de este deporte. y porque al ser la participante mas joven en la historia, su nombre podría quedar escrito para siempre.

No podremos perdernos su actuación.