Revelan el nombre de un tercer involucrado sobre el ring, en la pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford

La distancia de la pelea de Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford se va haciendo cada vez más reducida , para que se vean las caras el 13 de septiembre en el ring que por primera vez será instalado en el Allegiant Stadium de Las Vegas y que tendrá a un tercer involucrado en el combate y aprobado en toda legalidad por la Comisión Atlética de Nevada que sanciona este duelo.

El super combate de pesos supermedianos, entre Canelo y Crawford que podrás ver por Azteca Siete esa noche de 13 de septiembre, podría ser la pelea más grande en la historia de ambos peleadores por el recinto, la convocatoria, el legado de ambos, las empresas globales que se han involucrado y la promoción de Turki Alashik que insistió con este enfrentamiento.

Este es el nombre del réferi encargado de estar en el ring en el choque Canelo vs Crawford

La Comisión Atlética de Nevada aprobó y anunció la selección de los jueces para la mega pelea Canelo-Crawford, todo esto en las últimas horas durante una reunión que suele suceder periódicamente.

El veterano árbitro Tom Taylor, será el tercer hombre en el ring, quien imparta justicia, se encargue de leer las reglas y revisar que todo suceda en orden y los jueces que calificarán la contienda en Allegiant Stadium llevando una gran tarea y responsabilidad son Tim Cheatham, Max Deluca y Steve Weisfeld.

Canelo, a tope en el entrenamiento a menos de un mes del choque

Canelo Álvarez, en su casa y campamento de entrenamiento en Lake Tahoe está dándolo todo para llegar en la mejor forma física y atlética, con la clara intención de conservar sus títulos, superar este reto que es mayúsculo y mantener su legado en el deporte de los puños.

Con los 4 cetros en su poder de las 168 libras y la motivación de tener esta super pelea, Saúl Álvarez se prepara junto a su equipo de trabajo con el enfoque muy claro.

Crawford, en modo bestia para la pelea ante Canelo

Se creyó que la subida de categoría sería un problema para Crawford, pero a juzgar por sus videos, luce como una bestia, dominando cada uno de sus entrenamientos y luciendo poderoso.

El invicto en 41 peleas y la intención de ser tres veces campeón indiscutido lo llevan también al límite.