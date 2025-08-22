deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Revelan el nombre de un tercer involucrado sobre el ring, en la pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford

A menos de un mes del combate de la pelea Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford,

canelo crawford pelea
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

La distancia de la pelea de Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford se va haciendo cada vez más reducida , para que se vean las caras el 13 de septiembre en el ring que por primera vez será instalado en el Allegiant Stadium de Las Vegas y que tendrá a un tercer involucrado en el combate y aprobado en toda legalidad por la Comisión Atlética de Nevada que sanciona este duelo.

El super combate de pesos supermedianos, entre Canelo y Crawford que podrás ver por Azteca Siete esa noche de 13 de septiembre, podría ser la pelea más grande en la historia de ambos peleadores por el recinto, la convocatoria, el legado de ambos, las empresas globales que se han involucrado y la promoción de Turki Alashik que insistió con este enfrentamiento.

Este es el nombre del réferi encargado de estar en el ring en el choque Canelo vs Crawford

La Comisión Atlética de Nevada aprobó y anunció la selección de los jueces para la mega pelea Canelo-Crawford, todo esto en las últimas horas durante una reunión que suele suceder periódicamente.

El veterano árbitro Tom Taylor, será el tercer hombre en el ring, quien imparta justicia, se encargue de leer las reglas y revisar que todo suceda en orden y los jueces que calificarán la contienda en Allegiant Stadium llevando una gran tarea y responsabilidad son Tim Cheatham, Max Deluca y Steve Weisfeld.

Te podría interesar: Amir Khan le avisa a Crawford sobre el poder demoledor de Canelo Álvarez

Canelo, a tope en el entrenamiento a menos de un mes del choque

Canelo Álvarez, en su casa y campamento de entrenamiento en Lake Tahoe está dándolo todo para llegar en la mejor forma física y atlética, con la clara intención de conservar sus títulos, superar este reto que es mayúsculo y mantener su legado en el deporte de los puños.

Con los 4 cetros en su poder de las 168 libras y la motivación de tener esta super pelea, Saúl Álvarez se prepara junto a su equipo de trabajo con el enfoque muy claro.

terence crawford boxeador

Crawford, en modo bestia para la pelea ante Canelo

Se creyó que la subida de categoría sería un problema para Crawford, pero a juzgar por sus videos, luce como una bestia, dominando cada uno de sus entrenamientos y luciendo poderoso.

El invicto en 41 peleas y la intención de ser tres veces campeón indiscutido lo llevan también al límite.

canelo crawford canelo pelea

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
RASPAR LA LONA MINI (1).png
Box Azteca
Los campeones mundiales que ha dado México en el boxeo con Don Lamazón | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Entrevista con Cristian Montero | Marco tendrá la pelea más competitiva que pueda tener
Thumbnail
Box Azteca
Entrevista con Marco Verde | Cambiaré totalmente mi estrategia
Captura de pantalla 2025-07-04 a la(s) 5.19.45 p.m..png
Box Azteca
Mejores nocauts de Manny Pacquiao
×
×