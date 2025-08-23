deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Lista de campeones mundiales que ha derrotado Canelo Álvarez, previo a su combate ante Terence Crawford

Saúl Canelo Álvarez mide fuerzas en contra de Terence Crawford en Las Vegas, en una mega pelea en la que el tapatío pone en juego sus cuatro cetors de campeón del mundo.

Canelo Golovkin box
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT
Foto de accion del combate entre Saul “Canelo” Alvarez vs Gennady Golovkin parte 2 desde T-Mobile Arena en la ciudad de las Vegas, Nevada. Action photo of the fight between Saul “Canelo” Alvarez vs. Gennady Golovkin part 2 from T-Mobile Arena in the city of Las Vegas, Nevada. EN LA FOTO:
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez , enfrenta en tres semanas un nuevo desafío que es dar cuenta de Terence Crawford, un peleador de mucho talento que goza de haber sido dos veces campeón indiscutido.

Canelo en su trayectoria, ha tenido el honor de enfrentar a 13 campeones del mundo vigentes al momento de pelear, y en 11 ocasiones ha logrado superar el reto.

Te podría interesar: Revelan el nombre de un tercer involucrado en la pelea Canelo vs Crawford. que subirá al ring

canelo crawford pelea

Esa es una de sus grandes tarjetas de presentación y cuando cuestionan su trayectoria y rivales, hay un argumento muy sólido que es la cantidad de campeones del mundo que enfrentó y venció, pasando desde Matthew Hatton contra el cual ganó su primer campeonato.

O hasta William Scull, el último campeón del mundo que Canelo sometió para así ser de nuevo campeón indiscutido en peso supermediano , choque que apenas sucedió en mayo en Arabia Saudita.

La lista de 11 rivales que Canelo derrotó y que eran campeones del mundo

  1. William Scull - 4 de mayo 2025 - Gana campeonato supermediano FIB
  2. Caleb Plant - 6 de noviembre 2021 - Gana campeonato supermediano FIB
  3. Billy Joe Saunders - Gana campeonato supermediano OMB
  4. Callum Smith - 19 de diciembre 2020 - Gana campeonato supermediano AMB
  5. Daniel Jacobs - 4 de mayo 2019 - Gana campeonato FIB peso medio
  6. Rocky Fielding - 15 de diciembre 2018 - Gana campeonato peso medio AMB
  7. Gennady Golovkin - 15 de septiembre 2018 - Gana títulos CMB y AMB peso mediano
  8. Liam Smith - 17 de septiembre 2016 - Gana título OMB superwelter
  9. Miguel Cotto - 21 de noviembre 2015 - Gana título mediano CMB
  10. Austin Trout - 20 de abril 2013 - Gana título superwelter AMB
  11. Matthew Hatton - 5 de marzo 2011 - Gana título superwelter CMB

Canelo vs Scull
REUTERS

Canelo Álvarez, con una pelea enorme a suceder en Allegiant Stadium ante Crawford

En solo tres semanas, el 13 de septiembre en Allegiant Stadium, Canelo Álvarez medirá fuerzas en contra de Terence Crawford, un duelo de pronóstico reservado, en donde el tapatío pone en disputa sus cuatro campeonatos de peso supermediano.

Te podría interesar: Amir Khan advierte a Crawford sobre el poder devastador de Canelo Álvarez

Canelo y Crawford, se están preparando al máximo en sus campamentos, para cumplir al nivel de una pelea enorme en la que las miradas de todo el mundo estarán apuntando a La Vegas.

Box Azteca transmitirá Canelo vs Crawford

El combate de Canelo ante Crawford, lo podrás ver el sábado 13 de septiembre a través de Azteca Siete y en una cobertura desde Las Vegas con todo lo que ocurra en la sede del combate.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
RASPAR LA LONA MINI (1).png
Box Azteca
Los campeones mundiales que ha dado México en el boxeo con Don Lamazón | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Entrevista con Cristian Montero | Marco tendrá la pelea más competitiva que pueda tener
Thumbnail
Box Azteca
Entrevista con Marco Verde | Cambiaré totalmente mi estrategia
Captura de pantalla 2025-07-04 a la(s) 5.19.45 p.m..png
Box Azteca
Mejores nocauts de Manny Pacquiao
×
×