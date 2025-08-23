Lista de campeones mundiales que ha derrotado Canelo Álvarez, previo a su combate ante Terence Crawford

El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez , enfrenta en tres semanas un nuevo desafío que es dar cuenta de Terence Crawford, un peleador de mucho talento que goza de haber sido dos veces campeón indiscutido.

Canelo en su trayectoria, ha tenido el honor de enfrentar a 13 campeones del mundo vigentes al momento de pelear, y en 11 ocasiones ha logrado superar el reto.

Esa es una de sus grandes tarjetas de presentación y cuando cuestionan su trayectoria y rivales, hay un argumento muy sólido que es la cantidad de campeones del mundo que enfrentó y venció, pasando desde Matthew Hatton contra el cual ganó su primer campeonato.

O hasta William Scull, el último campeón del mundo que Canelo sometió para así ser de nuevo campeón indiscutido en peso supermediano , choque que apenas sucedió en mayo en Arabia Saudita.

La lista de 11 rivales que Canelo derrotó y que eran campeones del mundo

William Scull - 4 de mayo 2025 - Gana campeonato supermediano FIB

Caleb Plant - 6 de noviembre 2021 - Gana campeonato supermediano FIB

Billy Joe Saunders - Gana campeonato supermediano OMB

Callum Smith - 19 de diciembre 2020 - Gana campeonato supermediano AMB

Daniel Jacobs - 4 de mayo 2019 - Gana campeonato FIB peso medio

Rocky Fielding - 15 de diciembre 2018 - Gana campeonato peso medio AMB

Gennady Golovkin - 15 de septiembre 2018 - Gana títulos CMB y AMB peso mediano

Liam Smith - 17 de septiembre 2016 - Gana título OMB superwelter

Miguel Cotto - 21 de noviembre 2015 - Gana título mediano CMB

Austin Trout - 20 de abril 2013 - Gana título superwelter AMB

Matthew Hatton - 5 de marzo 2011 - Gana título superwelter CMB

Canelo Álvarez, con una pelea enorme a suceder en Allegiant Stadium ante Crawford

En solo tres semanas, el 13 de septiembre en Allegiant Stadium, Canelo Álvarez medirá fuerzas en contra de Terence Crawford, un duelo de pronóstico reservado, en donde el tapatío pone en disputa sus cuatro campeonatos de peso supermediano.

Canelo y Crawford, se están preparando al máximo en sus campamentos, para cumplir al nivel de una pelea enorme en la que las miradas de todo el mundo estarán apuntando a La Vegas.

Box Azteca transmitirá Canelo vs Crawford

El combate de Canelo ante Crawford, lo podrás ver el sábado 13 de septiembre a través de Azteca Siete y en una cobertura desde Las Vegas con todo lo que ocurra en la sede del combate.