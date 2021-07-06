Los medallistas mexicanos del karate en los Juegos Olímpicos

Los segundos Juegos Olímpicos celebrados en Tokio, están a pocos días de ser inaugurados, tal parece que se está reviviendo la energía y emoción que se vivió por primera vez en el año de 1964. Durante esta edición que será inaugurada en el Estadio Olímpico el 23 de julio de 2021, contará con treinta y tres disciplinas, entre las que destacan cuatro deportes nuevos como lo es el karate, el skateboarding, la escalada deportiva y surf.

Todo lo que tienes que saber sobre el Ciclismo | El ABC de Tokyo 2020

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 el karate hará su debut tras cincuenta y un años desde que hizo su primera propuesta para ingresar al programa de Juegos Olímpicos, pero se teme que esta edición sea también su despedida. Hasta el momento, los comités organizadores de la edición de París 2024 y Los Ángeles 2028, no lo tienen contemplado en sus respectivos programas.

Te puede interesar: Conoce más sobre el Karate, nueva disciplina para Tokyo 2020

El karate es una disciplina con más de cincuenta millones de practicantes en el mundo y su máximo organismo es la Federación Mundial de Karate, WKF, por sus siglas en inglés, la cual afilia a ciento noventa y dos países. En México el karate se arraigo hace sesenta y dos años a través de las enseñanzas que impartió el maestro Nobuyoshi Murata.

Durante la justa veraniega los deportistas que participen en Tokyo 2020, deberán representar las especialidades de kata y kumite individual. En este arte marcial el kumite es una palabra japonesa que traducida al español significa combate, mientras que las katas son movimientos aplicados en un encuentro con un oponente real.

Te puede interesar: Karate será deporte oficial en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Las competencias de karate en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 iniciarán el 5 de agosto de 2021 y terminarán dos días después. En lo que respecta a la Selección Mexicana de Karate, no estará presente en esta edición de Juegos Olímpicos.

Los karatekas mexicanos que participaron en el Preolímpico de la especialidad, se quedaron sin la posibilidad de asegurar su boleto para ir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y representar a México en dicha disciplina.

Te puede interesar: Las nuevas disciplinas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Selección Mexicana de Karate

Estos son los mexicanos que buscaron su pase olímpico en París y que actualmente continúan posicionándose en el mundo del karate:

Juan Mc Cormick, ganador de la medalla de bronce en el campeonato panamericano juvenil que se desarrolló en México en el 2012 y quinto lugar en el torneo de la Federación Panamericana de Karate, PKF, Junior and Cadet Championship en Perú en el 2014. Especializado en kumite, categoría más 75 kilogramos.

Carlos Villareal. Especializado en Kumite, categoría menos 75 kilogramos.

José Luque. Especializado en Kumite, categoría menos 67 kilogramos.

Xhunashi Caballero. Especializada en Kumite, categoría menos 61 kilogramos.

Guadalupe Quintal. Especializada en Kumite, categoría más 61 kilogramos.

Alicia Hernández. Especializada en Kumite, categoría menos 55 kilogramos.

Pamela contreras. Especializada en Kata.

Check out the #Tokyo2020 FanZone! 🎉



It's an interactive area where fans can experience the Games and engage with each other leading up to and throughout the @Olympics#PlayTogether #FanZone 👇 pic.twitter.com/cOJA0ROkoN — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 6, 2021

En lo que respecta a los atletas olímpicos que representarán al continente americano en el debut del karate en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, los clasificados en las categorías siguientes son:

Antonio Díaz, Venezuela. Especializado en Kata.

Ariel Torres, Estados Unidos. Especializado en Kata.

Sakura Kokumai, Estados Unidos, Especializada en Kata.

Andrés Madera, Venezuela. Especializado en Kumite, categoría menos 67 kilogramos.

Thomas Scott, Estados Unidos. Especializado en Kumite, categoría menos 75 kilogramos.

Gaysinsky Daniel, Canadá. Especializado en Kumite, categoría más 75 kilogramos.

Brian Irr, Estados Unidos. Especializado en Kumite, categoría más 75 kilogramos.

Alexandra Grande, Perú. Especializada en Kumite, categoría menos 61 kilogramos.

Carcés Sequera Claudymar, Venezuela. Especializada en Kumite, categoría menos 61 kilogramos.