¿Cuál ha sido el mejor partido del Mundial 2026 hasta el momento?

Estamos a punto de terminar la fase de grupos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 y, sin duda, han existido encuentros que entrarán a la historia por su intensidad, espectáculo y paridad que se ha mostrado en el campo, lo cual habla del nivel que esta competición ha tenido hasta ahora.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Y es que, cuando parecía que una Copa Mundial de la FIFA 2026 con 48 selecciones reduciría el nivel, la realidad es que esta edición del 2026 ha generado duelos realmente atractivos; sin embargo, entre estos destaca uno que ha sido el mejor hasta ahora.

Este es el mejor partido del Mundial 2026 hasta ahora

Si bien esta pregunta tiene tintes subjetivos, muchos expertos coinciden en que, hasta ahora, el juego más entretenido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es aquel que enfrentó al combinado de Inglaterra frente a la Selección de Croacia, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo L.

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Este juego no solo trajo consigo un doblete más en la carrera de Harry Kane, sino también el primer tiempo más redondo de este torneo mundialista toda vez que culminó con cuatro goles. Además, demostró el poderío ofensivo que los ingleses tienen, así como la sangre nueva de la generación croata.

¿Qué otros juegos del Mundial 2026 han destacado hasta ahora?