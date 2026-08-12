Estos fueron los principales consejos que Cardozo le dio a la Hormiga González, figura de Chivas

Armando, la Hormiga González, se ha convertido en uno de los jugadores mexicanos más importantes no solo de Chivas, sino también de la Liga BBVA MX, y esto deriva de su aportación goleadora y de la edad que tiene, misma que lo hace candidato a la Selección Mexicana.

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La Hormiga González ya sabe lo que es disputar minutos en una Copa Mundial de la FIFA; sin embargo, ahora su siguiente objetivo es consagrarse en Chivas y buscar su aventura en el viejo continente a mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿qué consejos recibió de José Saturnino Cardozo?

¿Qué consejos le dio Cardozo a la Hormiga González, jugador de Chivas?

Cardozo es considerado por muchos expertos el mejor delantero extranjero que ha venido a la Liga BBVA MX gracias a su etapa en Toluca, por lo que cuenta con el expertise suficiente para llenar de consejos a una Hormiga González que, dicho sea de paso, no inició de la mejor forma el Apertura 2026.

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En primera instancia, Cardozo aseguró que la Hormiga González es un jugador que le gusta mucho dada la forma en cómo se maneja en el área rival pese a su juventud, lo cual habla de una calidad importante gracias a que maneja los tiempos de definición de forma exquisita.

Ante ello, el principal consejo que Cardozo recibió de la Hormiga González fue que tuviera paciencia y tranquilidad cuando las cosas no avanzan de la mejor forma: “Un goleador debe tener la tranquilidad de saber que en cualquier momento van a llevar los goles, trabajar y repetir esto”, explicó en declaraciones recogidas por Rebaño Pasión.

¿Qué tan importante será la Hormiga para la Selección rumbo al 2030?

Se espera que, con 23 años de edad, el jugador de Chivas sea el centro delantero titular de la Selección Mexicana con miras al proceso mundialista del 2030. Sin embargo, junto a él aparecen otros elementos como Santiago Giménez y Germán Berterame que también buscarán este puesto.