Hormiga González reconoce aprendizaje con Pulido y Chicharito

En el mundo del futbol, la competencia por un puesto titular puede ser tan exigente como formativa, y para Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas, compartir vestidor con dos figuras de la talla de Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido ha sido una experiencia transformadora.

En una entrevista exclusiva con Azteca Deportes , el joven atacante de 22 años habló sobre lo que significa competir y aprender de dos campeones con el Rebaño Sagrado, quienes han dejado huella en la historia del club y del futbol mexicano.

“Esa competencia que me hace crecer cada día, no solo competir, también aprender de ellos, los movimientos que me ayuda Javier a corregir, Pulido que la verdad cubre el balón muy bien y sabe desmarcarse también muy bien fuera del área, y aprender de ellos me ha ayudado mucho a crecer”, expresó González con humildad.

La Hormiga aprende de los mayores

Sus palabras muestran el impacto que Hernández, campeón con Chivas en 2006 y máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, y Pulido, figura clave en el título de 2017 con dos goles en la final contra Tigres, han tenido en su desarrollo como futbolista.

La “Hormiga” ha sabido aprovechar las oportunidades surgidas por las lesiones de sus compañeros. En el actual torneo de Liga BBVA MX , ha disputado los 11 partidos, siendo titular en siete de ellos, y ha marcado cinco goles, demostrando su olfato y capacidad para ganarse un lugar en el once inicial de Gabriel Milito. Su ascenso no solo habla de su talento, sino también de su disposición para tomar los consejos de dos referentes del ataque rojiblanco.

La ‘Hormiga’ va por un nuevo desafío

Este domingo, en la Jornada 12, González enfrentará un nuevo reto cuando Chivas se mida a Pumas y al experimentado portero Keylor Navas. Con la confianza en alto y el aprendizaje constante de Hernández y Pulido, la “Hormiga” buscará volver a la senda del gol y consolidarse como el futuro del ataque tapatío.

