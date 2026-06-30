3 jugadores a seguir de Ecuador, rival de México en dieciseisavos del Mundial 2026

La Selección de Ecuador se ha convertido en una de las más entretenidas y, a su vez, espectaculares que se han visto en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, y curiosamente este combinado es el que tendrá la oportunidad de enfrentar a México en la ronda de dieciseisavos de final.

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Luego de los resultados obtenidos en la última jornada de la fase de grupos, se confirmó a Ecuador como la Selección que enfrentará a México esta noche en la cancha del Estadio Ciudad de México. Ahora bien, ¿qué jugadores destacan en el combinado sudamericano?

¿Qué jugadores destacan en la Selección de Ecuador?

Enner Valencia: Este futbolista conoce por completo la ideología mexicana dado que forma parte del Pachuca, un hecho que podría ser fundamental en el deseo de Ecuador por quedarse con la victoria luego de obtener el triunfo frente a Alemania en suelo norteamericano.

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William Pacho : Se trata de un bicampeón del futbol europeo con el PSG de Francia y, posiblemente, de uno de los defensores más completos que existen en la actualidad no solo por su jerarquía en el mano a mano, sino también por su calidad con el balón.

: Se trata de un bicampeón del futbol europeo con el PSG de Francia y, posiblemente, de uno de los defensores más completos que existen en la actualidad no solo por su jerarquía en el mano a mano, sino también por su calidad con el balón. Moisés Caicedo: El jugador del Chelsea se ha convertido en el emblema más grande que Ecuador tiene en estos momentos, por lo que se espera que sea vital para enfrentar a México en un estadio que tendrá miles de seguidores sudamericanos.

¿Cuándo será el juego entre México y Ecuador del Mundial 2026?

Si todo sale como se espera, México y Ecuador se enfrentarían en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México. El juego comenzará a las 7 de la noche y podrás disfrutarlo por Azteca 7.

