Los mejores memes de la goleada a Pumas en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampiones 2026 “Otro ridículo”

El conjunto de Pumas se volvió viral en las redes sociales luego de la goleada que recibió de San Diego FC en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampiones 2026

Pumas Concachampiones 2026
Notas,
Internacional

Escrito por:  Iván Vilchis

Este martes 3 de febrero del 2026, las redes sociales se llenaron de memes tras la goleada que recibió Pumas en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampiones 2026 enfrentando a San Diego FC.

Los felinos terminaron perdiendo 4-1 y para el juego de vuelta tendrán una desventaja considerable. Con su derrota, los aficionados universitarios y de otros equipos, aprovecharon para burlarse de la goleada el club.

Los mejores memes tras la goleada de San Diego FC a Pumas

Uno de los principales motivos por los que algunos decidieron burlarse es porque el equipo se mantenía invicto en la competición del Clausura 2026 y llegaban de golear 4-0 a Santos. Con su racha positiva de resultados, cierto grupo de fanáticos aseguraba en redes que Pumas estaba de vuelta, pero tan solo unos días después recibió una goleada destacada y estaría cerca de quedar eliminado de la Concachampions 2026.

Un sector de la afición decidió burlarse de su propio equipo, debido al nivel que mostraron en el encuentro.

