Los mejores memes de la goleada a Pumas en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampiones 2026 “Otro ridículo”

Este martes 3 de febrero del 2026, las redes sociales se llenaron de memes tras la goleada que recibió Pumas en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampiones 2026 enfrentando a San Diego FC.

Los felinos terminaron perdiendo 4-1 y para el juego de vuelta tendrán una desventaja considerable. Con su derrota, los aficionados universitarios y de otros equipos, aprovecharon para burlarse de la goleada el club.

Los mejores memes tras la goleada de San Diego FC a Pumas

Uno de los principales motivos por los que algunos decidieron burlarse es porque el equipo se mantenía invicto en la competición del Clausura 2026 y llegaban de golear 4-0 a Santos. Con su racha positiva de resultados, cierto grupo de fanáticos aseguraba en redes que Pumas estaba de vuelta, pero tan solo unos días después recibió una goleada destacada y estaría cerca de quedar eliminado de la Concachampions 2026.

Un sector de la afición decidió burlarse de su propio equipo, debido al nivel que mostraron en el encuentro.

Los Pumas otra vez en Concachampions pic.twitter.com/bydOmUMeKK — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) February 4, 2026

Otro ridículo en CONCACAF. pic.twitter.com/sQw8FZeMdO — ¿Volvió Pumas a hacer un ridículo internacional? (@AvisosDePumas) February 4, 2026

El mejor pumas de la historia no duró ni 7 días JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/Q2C2rDkcBX — Rub 🦅 (@Comeioca) February 4, 2026

Las ganas de atentar contra mi vida viéndome fijamente después del partido que se aventaron los Pumas vs. San Diego. pic.twitter.com/8qY8pE18HF — Goyito (@ElG0yit0) February 4, 2026

Los Pumas defendiendo vs. San Diego. pic.twitter.com/AY9GtdHI0q — Goyito (@ElG0yit0) February 4, 2026

Obviamente nos iban a dar la vuelta. pic.twitter.com/4oJl8sAsxp — ¿Volvió Pumas a hacer un ridículo internacional? (@AvisosDePumas) February 4, 2026

Sí, ya estoy yendo a dormir todo encabronado 😖

Pinches Pumas... pic.twitter.com/mFh2kWLXjW — Chucho RockChelero (profe Caguamas) (@ChuchoRockawamo) February 4, 2026

Ya me voy dormir y me acabo de dar cuenta que quizá nunca veremos a Pumas campeón otra vez. pic.twitter.com/03GmTEoq5J — Pepe (@abobarman) February 4, 2026

El hijo de Efraín Juárez mañana en la escuela. pic.twitter.com/Tx1bOLMcUp — HATER DE LA RATA MAXIMIN (@maximinismo01) February 4, 2026

La vida cuando ves que regresaron los pumas que todos conocemos pic.twitter.com/7F1TkSyztU — Rub 🦅 (@Comeioca) February 4, 2026