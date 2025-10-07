deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¡Explotan contra LeBron James! Los mejores memes de ‘The Second Decision’ tras su posible retiro

LeBron James explotó las redes sociales con la publicación que hizo sobre su posible retiro de la NBA

LeBron James
EFE
Iván Vilchis
Otros Deportes
Desde el pasado lunes 6 de octubre del 2025, LeBron James incendió las redes sociales al publicar un video con el que se especuló que podría anunciar su retiro oficial de la NBA al poner “The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. #TheSecondDecision ”.

Este martes 7 de octubre del 2025, terminó con las expectativas al publicar el video en el que revela de que trataba su decisión y era un anuncio publicitario, por lo que no se trataba de anunciar su retiro de la NBA, lo que provocó que las redes sociales explotaran contra el jugador en memes, enojo y risas.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan los boletos para ver el posible último juego de LeBron Jamesen la NBA?

Los mejores memes para LeBron James

Con la publicación de LeBron, salieron varios memes de su decisión.

Fue tanta la expectativa del retiro de LeBron James que los boletos para el último partido de Lakers aumentaron su valor pues pasaron de costar cerca de 50 dólares a costar más de 450 dólares en la temporada.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
