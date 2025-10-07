¡Explotan contra LeBron James! Los mejores memes de ‘The Second Decision’ tras su posible retiro

Desde el pasado lunes 6 de octubre del 2025, LeBron James incendió las redes sociales al publicar un video con el que se especuló que podría anunciar su retiro oficial de la NBA al poner “The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. #TheSecondDecision ”.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Este martes 7 de octubre del 2025, terminó con las expectativas al publicar el video en el que revela de que trataba su decisión y era un anuncio publicitario, por lo que no se trataba de anunciar su retiro de la NBA, lo que provocó que las redes sociales explotaran contra el jugador en memes, enojo y risas.

Los mejores memes para LeBron James

Con la publicación de LeBron, salieron varios memes de su decisión.

LeBron faking a retirement to get another endorsement bag https://t.co/vyLLhsa7g3 pic.twitter.com/Ucic47wEZL — james (@futtywap) October 7, 2025

¿Cuánto dinero le tiene que pagar una marca a LeBron James para que a él le compense jugar con su retirada públicamente en este momento de su carrera? Me parece bastante loco — Jose (@jsaenzdetejada) October 7, 2025

Fue tanta la expectativa del retiro de LeBron James que los boletos para el último partido de Lakers aumentaron su valor pues pasaron de costar cerca de 50 dólares a costar más de 450 dólares en la temporada.