¿Cuánto cuestan los boletos para ver el posible último juego de LeBron James en la NBA?

Con más de cuatro décadas de existencia, y con uno de los registros más importantes en la historia de este deporte, todo haría indicar que LeBron James anunciará pronto su retiro de la NBA, hecho que ha causado que su último juego de temporada regular cuente con costos por demás increíbles.

Top 10 | Los mejores jugadores en la historia de la NBA

Fue en las últimas horas cuando LeBron James utilizó sus redes sociales para confirmar que tomará “la decisión de todas las decisiones” con fecha pactada para este martes 7 de octubre. Y si bien el retiro no es oficial hasta ahora, todo haría indicar que el anuncio guarda relación con esto.

¿LeBron James se retira de la NBA? Así se disparó el costo de los boletos para su “último juego”

Con 40 años de edad, todos esperan que LeBron James confirme su retiro de la NBA este martes 7 de octubre bajo la casaca de Los Lakers de Los Ángeles, equipo representativo en su historia como profesional. Tal anuncio ha hecho que el costo de los boletos para su último juego ante Utah se dispare a precios exorbitantes.

Te puede interesar: Jeff Hardy vuelve a la WWE; ¿cuál es el título que buscará conquistar junto a su hermano?

Te puede interesar: ¿Cuál es la fortuna de Carlos Alcaraz tras ganar 8 títulos en 2025?

Y es que, si todo sale como se espera, el último partido de LeBron James estaría pactado el domingo 12 de abril del 2026 ante los Jazz de Utah, en lo que sugiere ser el último compromiso de la temporada regular que está por iniciar y cuyos costos ascienden a los 770 dólares; es decir, poco más de 14,000 pesos al tipo de cambio actual.

El juego entre Los Lakers y los Jazz será el último de la temporada regular, y pese a que los fanáticos aún desconocen si Los Ángeles accederán a postemporada, han comenzado a comprar sus boletos para disfrutar del posible último juego de LeBron James. De hecho, la plataforma de venta de entradas, VividSeats, pasó de cotizar precios de menos de 100 dólares hasta poco más de 770 dólares.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

¿Cuál es el sueldo de LeBron James en la NBA?

Hace unas semanas “The King” se volvió tendencia al asegurar que no cuenta con una fortuna elevada dado que la mayoría de su ropa es regalada; sin embargo, el portal JuanFutbol establece que LeBron James cuenta con un sueldo anual de 52 millones de dólares en la NBA.