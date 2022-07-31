Fotos: Los mejores momentos del E-Prix de Londres de la Formula E

Formula E | La doble cartelera de la Formula E en Londres se la llevaron Jake Dennis (sábado) y Lucas Di Grassi (domingo), en el penúltimo fin de semana del Campeonato Mundial.

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Lucas di Grassi consiguió su primera victoria con el ROKiT Venturi Racing en la 14ª ronda del SABIC London E-Prix, superando al ganador de la 13ª ronda, Jake Dennis (Avalanche Andretti), en una reñida y estratégica batalla de 38 vueltas en el circuito urbano de 2.14 km del ExCeL London.

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Di Grassi salió de la última de las tres activaciones obligatorias del ATTACK MODE con lo suficiente como para asegurarse de que pasaría por delante de un Jake Dennis en plena forma cuando el británico se lanzó a por su último impulso de 30kW. Dennis, el favorito de la afición local, había seguido su victoria de ayer con una salida desde la Pole Position de Julius Bär, pero el brasileño amplió su ventaja en las últimas vueltas en el TAG Heuer Added Time para hacerse con la bandera a cuadros.

Nyck de Vries fue tercero, mientras que su compañero de equipo en Mercedes-EQ -el líder de la clasificación, Stoffel Vandoorne- subió al cuarto puesto desde la 13ª posición de la parrilla. Su rival más cercano en la lucha por el título, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), llegó a ser cuarto desde la 14ª posición al inicio de la carrera, pero un problema técnico en los últimos momentos puso fin a su carrera en Londres y supuso un duro golpe para sus opciones de título al retirarse de la carrera y no puntuar.

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Jake Dennis, en un fin de semana de ensueño

Jake Dennis, que había tenido una temporada gris, ganó las pole positon de sábado y domingo, pero únicamente lo concretó con un triunfo en el primer día.

