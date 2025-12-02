¿Cuáles son los mejores videojuegos de mundo abierto para jugar en diciembre 2025?

Si eres un fanático del mundo abierto , entonces seguramente has notado que son cada vez más los videojuegos que apuestan por esta temática debido a los grandes éxitos que ha habido en los últimos años. Por ende, aquí conocerás una lista con los mejores tres para jugar en este cierre del año.

Diciembre del 2025 pinta como el escenario y mes perfecto para disfrutar de los últimos juegos antes de un nuevo comienzo. En ese sentido, existen tres videojuegos, con la modalidad mundo abierto, que simplemente no te puedes perder. ¿Cuándo se estrenaron y en qué consola los encuentras?

¿Qué videojuegos de mundo abierto debes jugar antes de que termine el año?

Kingdom Come Deliverance 2: Estrenado el 4 de febrero para PS, Xbox y PC, la realidad es que este videojuego con una temática histórico-feudal se ha convertido en el más importante dentro del mundo abierto del año, por lo que sí o sí es candidato al GOTY del 2025 gracias a su historia.

Death Stranding 2 On The Beach: Este videojuego, que fue lanzado para la PS5 el 26 de junio, logró ser un gran atractivo gracias a su temática de ciencia ficción al ser una secuela de aventura de Sam Porter, por lo que una de sus características principales es la forma en cómo viaja a través de un enorme mapa.

Ghost Of Yotei: Lanzado el 2 de octubre nuevamente para la PS5, este videojuego histórico-japonés relata un mundo abierto en el que se refleja a Tsushima 300 años en el futuro, lo cual indaga en impresionantes gráficos y una ambientación nipona digna de mencionarse.

¿EA Sports FC se une al mundo abierto?

Distintos rumores en redes indican que la próxima versión del EA Sports FC; es decir, la 2027, contará con un modo mundo abierto. Hasta ahora no se conocen más detalles al respecto, aunque podría simular una versión 2K del juego de la NBA en donde algunos jugadores disputaron encuentros callejeros.