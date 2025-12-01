El día que The Undertaker cambió la historia de la WWE para siempre (VIDEO)

Considerado uno de los mejores luchadores en la historia del Wrestling, el impacto que The Undertaker sigue teniendo en la WWE es uno de los más importantes de la actualidad. Por ende, no está de más conocer el día en que “El Enterrador” cambió para siempre la historia de la empresa.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

En estos momentos, The Undertaker es el líder de la gestión administrativa y deportiva de la AAA, empresa a la que ha llevado a lo más alto. Sin embargo, hace tan solo unos años modificó la narrativa de la WWE cuando aún era parte activa de la industria. ¿Qué fue lo que ocurrió?

¿Cómo fue que The Undertaker perdió la racha en Wrestlemania?

Con una marcha de 21 victorias consecutivas en el evento más grande en la historia de la WWE, The Undertaker se presentó en Wrestlemania 2014 con la intención de confrontar y vencer a Brock Lesnar, un luchador que, sin embargo, sorprendió a propios y extraños luego de derrotarlo.

Te puede interesar: Estos fueron los 9 fracasos absolutos que tuvo América en 2025

Te puede interesar: Conoce a las figuras de la MLB que estarán en el Clásico Mundial de Béisbol

Lesnar Breaking Undertaker's Undeafeated Wrestlemania streak 💔



This hurts everytime we watch it. https://t.co/XjPIqps6o9 pic.twitter.com/dZTIcDNw6d — J O H N (@RomanEra0) November 26, 2025

Esta racha, que incluso fue comparada con otras como la de Floyd Mayweather, terminó de la noche a la mañana y dejando en shock a muchos de los aficionados de la WWE, quienes pensaban que la misma se mantendría hasta el retiro del luchador o que, al menos, esta sería “quitada” por una superestrella emergente.

Esta noticia, aunque no lo parezca, se ha convertido en una de las más importantes en la historia de la WWE, al menos, en los últimos 20 años. Ahora mismo, Brock Lesnar se mantiene como un activo de la empresa, mientras que The Undertaker se retiró de la misma gracias a sus 60 años de edad.

¿Esta fue la única derrota de The Undertaker en Wrestlemania?

La respuesta es no. Tiempo después de la derrota que sufrió ante Brock Lesnar, The Undertaker volvió a caer nada más y nada menos que ante Roman Reigns, una batalla que se mantiene en la mente de muchos aficionados y que significó el inicio del fin en la carrera de “El Enterrador”.