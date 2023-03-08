Los memes del nuevo fracaso del PSG en la Champions League

PSG volvió a fracasar en Europa, por segundo año consecutivo desde la llegada de Lionel Messi el equipo no ha podido imponerse a un Bayern Múnich que mostró mucho oficio en el Allianz Arena. El equipo de Galtier cayó 3-0 en el marcador global. Esta nueva derrota en Champions League abriría aún más la posibilidad de que el astro argentino abandone la entidad parisina al finalizar la presente campaña.

Nasser Al-Khelaifi llegó a la institución en 2011, desde entonces ha visto caer a su equipo en cada competición de Champions League. Su proyecto deportivo ha fracasado y esta nueva caída podría traer consigo cambios estructurales en el Paris Saint Germain para las próximas temporadas.

VIDEO: Al Nassr y Cristiano Ronaldo remontan en el tiempo agregado

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Los mejores memes de la eliminación del PSG en la Champions League

Los memes no perdonaron la acción defensiva de Sergio Ramos en el 1-0 en contra del PSG en el Allianz Arena

Más reacciones sobre el Jeque contra los futbolistas del PSG

El jeque del PSG cuando Vitinha pierda otra pelota: pic.twitter.com/5FHvn2CwM0 — ramardo (@Ramardoh1) March 8, 2023

El plantel del PSG si no existiera el petróleo:

pic.twitter.com/wAu9xbYGsF — soldix (@Lasoldaneta) March 8, 2023

Más del fracaso del PSG en la UCL, algo que viene ocurriendo desde la llegada de Nasser Al Khelaifi

Parece que alguien ya se irá despidiendo otra vez... 👀 🤭#PSG #UCL pic.twitter.com/CcnxtccwwK — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) March 8, 2023

También se acordaron de Cristiano Ronaldo para levantar al PSG en la Champions League

Lo que necesita el PSG para ser campeón de Champions League. pic.twitter.com/BmplNzcs6T — Marco 🍥 (@__ElBicho007) March 8, 2023

Se comienza a especular de la salida de Lionel Messi del PSG

Neymar y Messi viniendo a Newell's después de la eliminación del PSG: pic.twitter.com/zHnubxVOEJ — Tincho (@Tinchoo9999) March 8, 2023

PSG tendrá que conformarse nuevamente con la Ligue 1 donde marcha en primer lugar con casi 10 puntos de diferencia respecto al Olympique de Marsella. Este nuevo descalabro podría traer un cambio importante en el proyecto millonario de Al Khelaifi, pues el club vería muy cortados sus recursos económicos para los proyectos venideros, de acuerdo con información del Chiringuito de España.

