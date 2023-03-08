Santiago Giménez se mantiene de líder de goleo en la Europa League

El conjunto del Feyenoord quedó en primer lugar de su grupo y logró su pase directo a los Octavos de Final de la Europa League. Ha tenido un gran desempeño en la competencia y busca seguir avanzando de la mano de Santiago Giménez que registra una buena marca

Hasta el momento, Giménez ha logrado mantenerse como el líder de goleo del torneo con cuatro goles. El delantero ha podido tener minutos en los seis juegos de la Europa League y registra una alta efectividad de gol.

Santiago Giménez ha marcado cuatro goles en la competencia y registra que marca un gol en la Europa League cada 44 minutos de juego. En total, ha podido disputar 173 minutos.

Con su registro se coloca en el primer lugar de la tabla de goleo pero se encuentra empatado con otros tres jugadores, los cuales son:



Marcus Rashford ( Manchester United ) con 4 goles

( ) con 4 goles Vitinha ( Braga ) con 4 goles

( ) con 4 goles Wissam Ben Yedder (Monaco) con 4 goles

A la casa del primer lugar se encuentran 19 jugadores con tres goles.

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Santiago ha tenido una gran primer temporada en el futbol europeo. Registra 31 juegos disputados, 12 goles marcados y dos asistencias. En total, ha jugado 1812 minutos y logra marca un gol cada 107 minutos.

¿Contra quién juega Feyenoord en la Europa League?

El conjunto holandes se enfrenta este jueves 8 de marzo al conjunto del Shakhtar en el partido de ida de los Octavos de Final. El partido de vuelta será el jueves 16 de marzo a las 11:45 am (tiempo del centro de México) en el Estadio Feyenoord.

El Shakhtar llega de conseguir su pase a los Octavos tras ganarle al Rennes en penaltis 5 a 4. En el marcador global quedaron 3 a 3.

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