La HORA EXACTA para ver Pumas vs Cruz Azul, final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA mx

Pumas recibe a Cruz Azul en la Final de Vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego del partido de Ida, la serie permanece igualada tras empatar sin anotaciones en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

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Dirigidos por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional cierra la llave en casa con el objetivo de poder levantar el octavo título frente a su gente y así, romper una sequía de 15 años sin campeonato. Del otro lado, La Máquina, comandada por Joel Huiqui, encara el juego con las esperanzas puestas en la décima.

A lo largo de la Fase Regular, el cuadro del Pedregal fue la mejor ofensiva y en casa, los Pumas solo han perdido un partido en todo el semestre, por lo que meterse a Ciudad Universitaria podría ser una aduana complicada para el conjunto de La Noria.

Cabe recordar, que hace no mucho Cruz Azul fue local en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble en el que conquistaron la Concachampions en 2025 y ahora, quieren levantar otro campeonato en una cancha en la que ya se coronaron.

¿A qué hora es la Final de Pumas vs Cruz Azul?

El partido de Pumas vs Cruz Azul lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas. No obstante, también vas a poder disfrutar del previo en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes desde las 18:00 horas.