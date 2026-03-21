El emotivo mensaje de Álvaro Fidalgo tras su primera convocatoria con México

Este viernes 20 de marzo del 2026, Álvaro Fidalgo publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de ser convocado por la Selección Mexicana.

El mediocampista del Betis, detalló que esta viviendo un momento importante en su carrera, se siente orgulloso por ser convocado con la Selección Mexicana y poder defender los colores del país que se sienten como si fuera su casa. Por último, destacó que siente una fuerte responsabilidad de estar a la altura del país y de una afición como la mexicana.

"Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera…

Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana".

La afición respalda a Álvaro Fidalgo

La afición no tardó en hacerse presente en su publicación y llenaron de comentarios en apoyo al jugador por ser convocado por México.

"Nuestro Fidalgo 🇲🇽❤️‍🔥"

"Venga máster"

"Te amamos 😍😍"

Alexis Vega también se hizo presente en los comentarios al poner lo siguiente: "Maguito 🪄🇲🇽". Uno de los referentes de la Selección Mexicana, dandole la bienvenida y respaldandole desde el inicio

Los números de Álvaro Fidalgo en el Betis

Álvaro lleva solo unas semanas en el futbol español, pero ya acumula un total de ocho encuentros disputados con 520 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar ya un gol.