Mercado de Fichajes: Estos son los jugadores que suenan para reforzar a Cruz Azul

El mercado de transferencias en México está a todo lo que da, y una de las instituciones que más interés ha causado es la Máquina de Cruz Azul luego de un triste cierre de torneo en donde fue eliminado de las semifinales del Apertura 2025 para, posteriormente, caer ante el Flamengo en la Copa Intercontinental.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Cruz Azul entiende que cada vez queda menos paciencia para obtener el título de la Liga BBVA MX. Por tal motivo, la directiva ha comenzado a trabajar a marchas forzadas durante este periodo de fichajes y, en esencia, son cuatro los jugadores que han sonado para llegar al club en los últimos días.

¿Qué jugadores podrían llegar a Cruz Azul rumbo al Clausura 2026?

Agustín Palavecino : Se trata, quizás, del fichaje más latente que Cruz Azul tiene para el próximo torneo. No obstante, su traspaso se ha complicado debido a que el Necaxa lo cedería bajo la cláusula de rescisión, cuyo valor es de 8 millones de dólares.

: Se trata, quizás, del fichaje más latente que tiene para el próximo torneo. No obstante, su traspaso se ha complicado debido a que el lo cedería bajo la cláusula de rescisión, cuyo valor es de 8 millones de dólares. Santiago Muñoz: Reportes en el país sostienen que el delantero de Santos es una de las opciones fuertes del conjunto cementero para buscar un mayor nivel en la zona ofensiva de cara al siguiente Clausura 2026.

Miguel Borja : El fichaje del colombiano sería a coste cero luego de su desvinculación de River Plate . Y si bien este gusta al interior de Cruz Azul, vale decir que este también es seguido de cerca por Boca Juniors.

: El fichaje del colombiano sería a coste cero luego de su desvinculación de . Y si bien este gusta al interior de vale decir que este también es seguido de cerca por Boca Juniors. Kevin Lomónaco: El más alejado, hasta ahora, para llegar a La Noria. Con la lesión de Jesús Orozco la escuadra celeste sabe que necesita reforzar su defensiva; sin embargo, Independiente, club que conserva su ficha, lo tasó en poco más de 10 millones de dólares.

¿Contra quién hará su debut Cruz Azul en el Clausura 2026?

La directiva del cuadro celeste espera contar con todos sus refuerzos, nacionales y extranjeros, para la Jornada 1 del torneo Clausura 202 6 de la Liga BBVA MX. En esta temporada, Cruz Azul hará su debut en la primera fecha visitando a los Esmeraldas de León, en duelo programado para el sábado 10 de enero a las 19:00 horas.