FOTO: Así fue la desconsolada reacción de CM Punk al retiro de John Cena de WWE

Los días pasan y las curiosidades en torno al retiro definitivo de John Cena de la WWE no dejan de aparecer. Ahora, ha comenzado a circular una foto que tiene como protagonista a CM Punk, el cual no pudo soportar el llanto al ver que uno de sus compañeros de profesión le decía adiós al Wrestling.

Querido por muchos y criticado por otros, la realidad es que CM Punk se ha convertido en uno de los rostros principales de la WWE a lo largo del 2025. Lo anterior, sin embargo, no impidió que el nacido en Chicago mostrara rotunda tristeza al ver el retiro de John Cena de la empresa.

¿Cómo reaccionó CM Punk al retiro de John Cena de la WWE?

Como parte del homenaje que recibió, tanto Cody Rhodes como el propio CM Punk subieron el ring para entregarle los campeonatos a John Cena, haciéndole entender que es la máxima estrella de la WWE. Sin embargo, lo que pocos vieron fue la reacción del luchador tras bajar del cuadrilátero.

La cuenta de Facebook Soy Eduardo Bates compartió un par de fotografías en donde se muestra a CM Punk, uno de los campeones de la compañía, totalmente desencajado por el adiós de John Cena. En las mismas se muestra un rostro triste y a punto de soltar algunas lágrimas por su partida.

Cabe mencionar que John Cena y CM Punk vivieron una de las rivalidades más grandes de los últimos años en la WWE. De hecho, su combate en Money In The Bank 2011 es catalogado, por muchos expertos, como uno de los mejores que la empresa ha tenido a lo largo de este siglo.

¿CM Punk perderá su título de la WWE en la primera edición de RAW 2026?

Durante la última emisión de RAW la compañía confirmó sus primeros dos combates para la edición del 5 de enero del 2026. Uno de ellos guarda relación con el Campeonato Pesado de la empresa, mismo que CM Punk defenderá ante un Bron Breakker que está catalogado como el siguiente rostro de la empresa.