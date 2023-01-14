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Fútbol

El futuro de Messi con el PSG tras ofertas de Arabia Saudita y la MLS

Lionel Messi disputa su segunda temporada con el París Saint-Germain, no obstante, su contrato finaliza el 30 de junio del presente año y no ha renovado

Lionel Messi, jugador del PSG
|REUTERS

Escrito por: Oscar Rodríguez

Luego de haber ganado la Copa del Mundo con Argentina, el contrato de Lionel Messi con el París Saint-Germain finaliza el 30 de junio del presente año 2023.

A pesar de que se especulan posibles destinos para Lionel Messi como la Liga de Arabia Saudita, de la cual Cristiano Ronaldo ya forma parte, la MLS o un posible regreso al Barcelona, el atacante ya tenía definido el futuro de su carrera inmediata viendo a mediados de 2024.

Según el periodista argentino, Gastón Edul, Leo Messi ya tendría un principio de acuerdo para renovar con el PSG hasta junio de 2024, año en el que se juega la Copa América.

A lo largo de su estancia con el equipo de la capital de Francia, Lionel Messi disputa su segunda temporada en la Ligue 1. Durante la campaña 2021/22, ‘La Pulga’ vio actividad en 26 partidos de Liga, hizo seis goles y el PSG fue el campeón del torneo. Entre otros campeonatos, Leo Messi también pudo conquistar la Supercopa de Francia.

Ahora, el ’10’ de la Selección de Argentina disputa su segunda temporada en las filas del conjunto de Francia y ya ha superado su marca de anotaciones, pues registra ocho tantos en 14 encuentros disputados.

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Messi tiene pendiente la Champions League con el PSG

Desde su llegada al París Saint-Germain, el objetivo principal del equipo dirigido por Christophe Galtier al juntar a Kylian Mbappé, Neymar y Messi en sus filas, ha sido poder ganar su primera UEFA Champions League.

En la primera campaña de Lionel Messi con el PSG, la escuadra de la Ligue 1 fue eliminada por el Real Madrid en la instancia de Octavos de Final.

Ahora, en la edición 2022/23, el PSG tiene como rival al Bayern Munich en los Octavos de Final. El partido de Ida se juega en el Parque de los Príncipes el 14 de febrero. Mientras que la Vuelta se disputa el 8 de marzo en la cancha del Allianz Arena.

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