Mbappé asegura que nunca va a superar la Final del Mundial de Qatar

A diez días de haber perdido la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el delantero de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, cree que nunca va a poder digerir la derrota ante la Selección Argentina, pero afirma estar centrado en el París Saint-Germain.

"Pienso que nunca va a digerirse. Ahora, como he dicho al entrenador y a los compañeros de equipo, no hay ninguna razón para que mi club pague un fracaso en la selección", dijo Kylian Mbappé a la prensa tras el encuentro ante el Estrasburgo, correspondiente a la Fecha 16 de la Ligue 1.

En sus primeras declaraciones tras el retorno del Mundial, Mbappé ha admitido que los últimos días fueron difíciles, pero dijo que le hace bien volver a jugar a su club.

"He intentado volver con la mejor energía posible", aseguró tras haber colaborado en la victoria del PSG por marcador de de 2-1 en el Parque de los Príncipes.

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Mbappé felició a Messi por ganar el Mundial

Consultado sobre si había hablado con su compañero de equipo pero rival en la final, Lionel Messi, y por las celebraciones argentinas de la victoria, Mbappé rechazó sumarse a cualquier polémica.

"Hablé un poco con él tras el partido. Le felicité porque era la búsqueda de una vida para él. Para mí también, pero yo fallé y hay que ser siempre buen jugador. Las celebraciones no son mi problema. No hay que perder energía en cosas tan inútiles", agregó.

Durante el Mundial de Qatar 2022, Kylian Mbappé fue reconocido con la Bota de Oro tras haber marcado ocho anotaciones en la competencia.

En el torneo, el atacante de 24 años de edad fue una pieza clave en el equipo dirigido por Didier Deschamps. No obstante, Francia no pudo retener el título obtenido en el Mundial de Rusia 2018 y cayeron en la instancia de los penales.

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