Messi está de regreso en los entrenamientos del PSG

El astro rosarino, tras no ser tomado en cuenta para el partido de ayer ante el Olympique de Lyon, volvió a la actividad al entrenarse el día de hoy en las instalaciones del puntero de la Ligue 1. El argentino trabajó por separado del resto de sus compañeros con el objetivo de recuperar el estado físico para estar disponible para el duelo del próximo sábado contra el Brest.

Messi superó al covid-19 la semana pasada, pero, a pesar de eso, no fue tomado en cuenta para el partido de ayer porque continuaba bajo la supervisión del personal médico de la institución para monitorear su evolución post-covid. Es por este motivo que durante los próximos días continuará con su recuperación de manera individual.

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Mauricio Pochettino, quien reveló el motivo por el que no lo contempló para el partido de ayer, también dejó claro que esperan que su compatriota esté en condiciones para volver a las canchas lo más pronto posible.

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En el aspecto de la evolución médica del argentino, no existen precisiones de cómo va avanzando su proceso de rehabilitación. Pero se especula que todo va bien encaminado debido a que existe la posibilidad de que pueda ser convocado para el partido de este fin de semana.

Messi y sus ausencias por Covid

Hasta ahora, el covid-19 ha impedido que Lionel Messi participe de dos cotejos con el París Saint Germain en este 2022. Primero el duelo de la Copa de Francia en contra del modesto Vannes y el segundo el antes mencionado partido en el que el cuadro parisino empató a una anotación en su visita al Groupama Stadium de la ciudad de Lyon.

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Por ahora, el París Saint Germain tiene una cómoda ventaja en la tabla de la liga francesa, y es que los capitalinos acumulan 47 puntos, 11 más que el segundo lugar de la clasificación: el Niza. Por ello, la mira del PSG se enfoca en la Champions League, torneo en el cual disputarán los octavos de final contra el Real Madrid. La ida de dicha serie se disputará el próximo 15 de febrero.