Mauricio Pochettino explica la ausencia de Lionel Messi

El entrenador del París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, se remitió al informe de los médicos para explicar la ausencia de Lionel Messi en el partido de liga frente al Lyon, después de que el astro argentino se contagiara de Covid 19 en la parte final del 2021.

"Está bajo control médico. Así que eso es lo que podemos decir”, declaró el argentino en conferencia de prensa previa al partido contra el Lyon.

El club parisino, por medio de su sitio, publicó lo siguiente entorno al delantero argentino, “va a continuar su protocolo de recuperación individual postcovid durante los próximos días".



Messi salió negativo a Covid 19

Lionel Messi volvió a la capital francesa desde Argentina, una vez que arrojó resultado negativo, cabe mencionar que va a continuar el protocolo de recuperación individual por el Covid 19, por esa razón esta descartado para participar en el próximo partido de liga para los dirigidos por Mauricio Pochettino.

Una vez en la capital francesa, la “ Pulga” se ha entrenado desde de forma individual, además su agenda estará muy apretada, pues podría incluir un nuevo desplazamiento a Sudamérica para participar a finales de enero y comienzos de febrero, en los partidos de calificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Hay otros cinco jugadores del PSG que están actualmente aislados por covid y tampoco podrán jugar en el partido de liga frente al Lyon: Ángel Di María, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa y el guardameta, Gianluigi Donnarumma.

Pochettino dio detalles de la situación de Neymar

Sobre la situación del delantero brasileño, Neymar, el entrenador argentino, señaló que antes de su partida se fijaron las fechas y el calendario de recuperación "bajo el control médico", por eso no se ha incorporado al club parisino, agregó la información que recibe cada día sobre el atacante carioca es que tiene problemas en un tobillo, "su evolución va dentro de los planes previstos. Esperamos que todo vaya bien en las próximas semanas".