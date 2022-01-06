Las exigencias rockstars del PSG para jugar de visita

El París Saint Germain se caracteriza por contar con uno de los planteles más rutilantes del planeta, y la presencia del equipo en los diversos estadios del futbol francés viene acompañada de algunas peticiones llamativas. Y es que cada vez que el PSG juega de visita, el club local recibe una lista de peticiones, que de cierta manera parecen más cercanas a alguna celebridad que a las de un club de futbol.

Te interesará: Lyon y París FC son sancionados y se quedan fuera de la Copa Francia

Peticiones a todos los equipos

Sin importar la categoría del rival las peticiones se envían, ya sea el poderoso Olympique de Marsella o el modesto Vannes de la cuarta división al que se enfrentaron en la Copa de Francia esta semana. Justamente, L´Equipe, el diario deportivo más prestigioso de Francia, reveló la lista de condiciones que el cuadro parisino les envió previo al duelo en el que resultaron goleados.

Los pedidos

De entrada, se solicita la entrega de 180 kilos de hielo. De los cuales 30 deben ser entregados antes de que el plantel llegue al estadio. Los 150 kilogramos restantes deben estar en el vestidor previo al inicio del segundo tiempo para que el cuerpo médico del PSG los tenga preparados para realizar tratamientos de rehabilitación al momento en que termine el partido. Por otro lado, también se solicita una portería móvil y 10 balones para usarse durante el calentamiento. Además de 200 botellas de agua de 330 mililitros para la hidratación de los jugadores.

Comodidades para el plantel

En cuanto a las comodidades se refiere, en el pliego petitorio se solicita que dentro del estadio haya cuatro habitaciones o espacios para uso exclusivo del equipo. Una de ellas debe de contar con 12 colchonetas para que los titulares realicen parte de su calentamiento antes de saltar a la cancha, y a su vez se utiliza como sala de recuperación para que quienes hayan jugado permanezcan ahí unos 15 minutos antes de pasar a las regaderas.

Otra de esas habitaciones está destinada para el uso exclusivo del cuerpo técnico de Mauricio Pochettino. La tercera está destinada al uso exclusivo de los futbolistas (no se especifica para qué), y la cuarta debe ubicarse cerca del vestidor y es para que la comisión directiva que viaja con el equipo pueda tener acceso directo al equipo con total privacidad.

Mesas de masajes

Te interesará: ¡Se va! Mbappé estaría buscando nuevo equipo

Finalmente, el PSG le pregunta a cada club cuántas mesas de masaje tendrán a su disponibilidad. Así, cada equipo que recibe a Lionel Messi y compañía deberá invertir un poco de dinero para hacer más placentera y funcional la estancia de un grupo de futbolistas de cartel internacional. Un precio muy bajo de acuerdo a lo que la presencia del PSG le genera en ingresos a cada club de Francia.

