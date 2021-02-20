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Fútbol

Óscar Valdez propina espeluznante nocaut al Alacrán Berchelt (FOTOS)

Con un nocaut brutal y espeluznante, Óscar Valdez derrotó a Miguel ‘Alacrán’ Berchelt para convertirse en el nuevo campeón Superpluma.

Por: Azteca Deportes

Óscar Valdez celebra su KO sobre Alacrán Berchelt
Óscar Valdez, nuevo campeón Super Pluma al noquear a Berchelt
Óscar Valdez manda a dormir a Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
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Óscar Valdez celebra su KO sobre Alacrán Berchelt
Óscar Valdez, nuevo campeón Super Pluma al noquear a Berchelt
Óscar Valdez manda a dormir a Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
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Óscar Valdez, nuevo campeón Super Pluma al noquear a Berchelt
Óscar Valdez manda a dormir a Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
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Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt
Óscar Valdez noquea brutalmente al Alacrán Berchelt

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