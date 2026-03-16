NCAA Tournament 2026: bracket, fechas y sedes del March Madness

La NCAA dio a conocer el bracket oficial del NCAA Tournament 2026, confirmando las 68 universidades que lucharán por el campeonato nacional. Cuatro equipos sobresalen desde el inicio como cabezas de serie número uno: Duke, Arizona, Michigan y el campeón defensor Florida, un arranque que ya anuncia un torneo lleno de tensión, historia y potenciales sorpresas. Acá te contamos todo lo que debes saber en cuanto a las fechas y horarios de los partidos para que no te pierdas ninguno de ellos.

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Ahora, la atención total se enfoca en los días más esperados del calendario deportivo universitario : el jueves 19 y el viernes 20 de marzo, jornadas donde se disputarán los 32 partidos de la Primera Ronda, con acción simultánea en ocho ciudades de todo el país.

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NCAA Tournament 2026: los partidos del bracket del jueves 19 de marzo

El jueves 19 de marzo es, probablemente, el día más festivo del año para los fanáticos del baloncesto universitario. En cuatro ciudades sede —Buffalo (Nueva York), Greenville (Carolina del Sur), Oklahoma City (Oklahoma) y Portland (Oregón)— se disputarán 16 partidos desde el mediodía hasta pasada la medianoche en el Este.

12:15 p.m. ET — No. 9 TCU vs. No. 8 Ohio State

12:40 p.m. ET — No. 4 Nebraska vs. No. 13 Troy

1:30 p.m. ET — No. 11 South Florida vs. No. 6 Louisville

1:50 p.m. ET — No. 12 High Point vs. No. 5 Wisconsin

2:50 p.m. ET — No. 1 Duke vs. No. 16 Siena

3:15 p.m. ET — No. 5 Vanderbilt vs. No. 12 McNeese State

4:05 p.m. ET — No. 3 Michigan State vs. No. 14 North Dakota State

4:25 p.m. ET — No. 4 Arkansas vs. No. 13 Hawaii

6:50 p.m. ET — No. 6 UNC vs. No. 11 VCU

7:10 p.m. ET — No. 1 Michigan vs. ganador del First Four

7:25 p.m. ET — No. 6 BYU vs. ganador del First Four

7:35 p.m. ET — No. 7 St. Mary's vs. No. 10 Texas A&M

9:25 p.m. ET — No. 3 Illinois vs. No. 14 Penn

9:45 p.m. ET — No. 8 Georgia vs. No. 9 Saint Louis

10:00 p.m. ET — No. 3 Gonzaga vs. No. 14 Kennesaw State

10:10 p.m. ET — No. 2 Houston vs. No. 15 Idaho

Bracket del NCAA Tournament: los duelos del viernes 20 de marzo

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El viernes 20 llega con la misma energía. Las ciudades de Tampa (Florida), Philadelphia (Pensilvania), San Diego (California) y St. Louis (Misuri) reciben los otros 16 partidos de la Primera Ronda, completando así el cuadro de 32 equipos clasificados a la Segunda Ronda.

12:15 p.m. ET — No. 7 Kentucky vs. No. 10 Santa Clara

12:40 p.m. ET — No. 5 Texas Tech vs. No. 12 Akron

1:35 p.m. ET — No. 1 Arizona vs. No. 16 LIU

1:50 p.m. ET — No. 3 Virginia vs. No. 14 Wright State

2:50 p.m. ET — No. 2 Iowa State vs. No. 15 Tennessee State

3:15 p.m. ET — No. 4 Alabama vs. No. 13 Hofstra

4:10 p.m. ET — No. 8 Villanova vs. No. 9 Utah State

4:25 p.m. ET — No. 6 Tennessee vs. ganador del First Four

6:50 p.m. ET — No. 8 Clemson vs. No. 9 Iowa

7:10 p.m. ET — No. 5 St. John's vs. No. 12 Northern Iowa

7:25 p.m. ET — No. 7 UCLA vs. No. 10 UNC Wilmington

7:35 p.m. ET — No. 2 Purdue vs. No. 15 Queens NC

9:25 p.m. ET — No. 1 Florida vs. ganador del First Four

9:45 p.m. ET — No. 4 Kansas vs. No. 13 Cal Baptist

10:00 p.m. ET — No. 2 UConn vs. No. 15 Furman

10:10 p.m. ET — No. 7 Miami FL vs. No. 10 Missouri

Con 32 partidos en dos días, ocho ciudades como escenario y cuatro favoritos que ya tienen blanco en la espalda, el NCAA Tournament 2026 promete ser el más reñido en años. Si aún no tienes tu bracket listo, este es el momento: conocer el cuadro completo y las sedes es el primer paso para seguir cada duelo con criterio propio y no perderse ni un segundo de la mejor acción del baloncesto universitario.