Ellos son los 5 mexicanos más longevos en ir a una Copa Mundial de la FIFA

El amor y la pasión por el futbol es muy grande, pero todos los jugadores profesionales tienen el gran sueño de jugar una Copa Mundial de la FIFA, sin importar la edad a la que llegue esa oportunidad, muchos llegan como jóvenes promesas y otros como veteranos llenos de experiencia en las canchas.

Estos casos nunca han sido la excepción en la Selección Mexicana, donde siempre se ha buscado combinar experiencia con juventud, pero existen algunos jugadores que resaltan porque llegaron a una Copa Mundial de la FIFA, ya en la etapa final de su carrera.

Mazatlán FC vs León EN VIVO y GRATIS, Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Quiénes son los jugadores más longevos en ir a una Copa Mundial de la FIFA con México?

El jugador más longevo en ir a una Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana es Alfredo Talavera, quien estuvo en Qatar 2022 con 40 años de edad. Sin embargo, es importante destacar que no tuvo minutos de juego, aunque el cuerpo técnico le dio un voto de confianza al llevarlo.

El segundo puesto es para Antonio Naelson ‘Sinha’, jugador naturalizado que tuvo la oportunidad de vestir los colores de la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014, cuando ya tenía 38 años de edad, en su caso, sí tuvo minutos sobre el terreno de juego.

Uno de los casos más recordados es el de Claudio Suárez, quien vistió los colores de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006, cuando tenía 37 años, durante años fue un referente de la defensa.

Cuauhtémoc Blanco es otro de los jugadores que marcó la historia de la Selección Mexicana, fue al Mundial de Sudáfrica 2010 con 37 años, teniendo una gran actuación, al meter gol ante Francia.

Finalmente, tenemos a Óscar Pérez, quien también fue al Mundial de 2010, siendo para muchos una gran sorpresa, pues fue elegido como el portero titular del equipo.

