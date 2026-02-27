ÚLTIMA HORA: La Selección Mexicana convocará a jugador de Armenia para los partidos de marzo

La Selección Mexicana convocará a Román Avakian, un jugador de 15 años que actualmente milita en el Mainz de Alemania. El futbolista es de nacionalidad armenia, país al que ha representado en diferentes categorías menores, pero ahora portará por primera vez el jersey del combinado azteca. Conoce la marca de Javier Aguirre tras 27 partidos en el banquillo tricolor.

El jugador de 15 años recibirá su primer llamado para representar a la selección Sub-16 que disputará el Torneo del Mondial Montaigui de Francia, que comenzará los últimos días de marzo. Incluso, el equipo de la categoría tuvo un miniciclo a mediados de febrero, de cara a la justa internacional.

Román Avakian será convocado por la selección Sub-16 por primera vez para disputar torneo internacional.|@mexeuropeos

De acuerdo con Mexeuropes, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le hizo la invitación a Román, quien no dudó en aceptarla. Sin embargo, ahora el único inconveniente es que el conjunto alemán lo preste para la justa internacional y se una al equipo que está conformando Yasser Corona.

Román Avakian, el armenio que recibirá su primera convocatoria con México

Avakian cuenta con triple nacionalidad, ya que nació en Estados Unidos, pero su madre es mexicana y su padre armenio. El futbolista se desempeña como lateral izquierdo, pero tampoco desconoce la posición de mediocampista centro.

El jugador de 15 años actualmente es futbolista del Mainz Sub-16 de la Bundesliga. A su corta edad, ya ha portado la playera de una selección, pues ha representado en algunas ocasiones a Armenia en las categorías Sub-14 y Sub-15.

Será cuestión de esperar para conocer la última palabra del conjunto alemán y si podrá integrarse con la selección que disputará el Mondial Montaigui, a jugarse del 27 de marzo al 6 de abril. El combinado azteca ya conoce a sus rivales de grupo, que son:



Portugal – 31 de marzo

Perú – 2 de abril

Japón – 4 de abril.

Cabe destacar que, en caso de que la selección avance a la fase eliminatoria, podría enfrentarse a los países de Brasil, Francia o China.