Selección Mexicana consigue goleada HISTÓRICA en eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027

La Selección Mexicana Femenil tuvo otra vez una actuación contundente en la Jornada 2 de las Eliminatorias de la Concacaf W rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027, al imponerse 7-0 a Santa Lucía en la cancha del Estadio Daren Sammy, en el Caribe. El equipo dirigido por el español Pedro López mostró superioridad desde el inicio y dejó claro que busca ser protagonista en el camino hacia la justa mundialista.

El marcador se abrió al minuto 17 con un cabezazo de Rebeca Bernal, quien aprovechó un tiro de esquina para poner el 1-0. Apenas nueve minutos después, Charlyn Corral empujó el balón con la pierna derecha tras un error defensivo, ampliando la ventaja a 2-0.

En la segunda mitad, México mantuvo la presión y al minuto 51 llegó el 3-0 gracias a un autogol de Ellaisa Marquis, jugadora de Santa Lucía. La goleadora Corral volvió a aparecer al 63 con un disparo de pierna derecha desde fuera del área, firmando el 4-0 y confirmando su gran momento.

El festival de goles continuó al minuto 69, cuando Alexia Delgado sorprendió con un tiro de media distancia para el 5-0. Ya en la recta final, Nicki Hernández aprovechó un rebote en el área chica al 86 para marcar el sexto tanto. Finalmente, en tiempo agregado, Diana Ordoñez cerró la cuenta al minuto 95 tras un rechace de la portera rival, sellando el 7-0 definitivo.

La victoria refleja el buen nivel de la escuadra mexicana, que mostró variantes ofensivas y solidez en todas sus líneas. Además, el resultado fortalece la confianza del grupo en su camino hacia la clasificación mundialista, donde cada gol y cada triunfo cuentan para consolidar su posición en la tabla.

¿Cómo va México en su Grupo?

Después de dos encuentros disputados, la Selección Mexicana suma 6 puntos, empatado con Puerto Rico, mientras Islas Vírgenes Estadounidenses tiene 3 unidades. Santas Lucia y San Vicente y las Granadinas tienen cero puntos.

¿Cuáles son los siguientes partidos de la Selección Mexicana?

México se enfrentará a Islas Vírgenes Estadounidenses el próximo 10 de abril y después jugará contra Puerto Rico el 18 del mismo mes.

¿Cómo es la clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027?

Las ganadoras de los 6 grupos de la fase clasificatoria se unirán a Estados Unidos y Canadá y en el mes de noviembre de este año se eliminarán para que las cuatro selecciones semifinalistas pasen en forma directa a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027. Las cuatro perdedoras de los cuartos de final juegan un play-in para definir dos plazas adicionales a un repechaje intercontinental.

