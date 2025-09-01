deportes
¡México en acción! Estos son los 7 Campeonatos Mundiales Deportivos que habrá en septiembre 2025

México hará acto de presencia en cada uno de los 7 Campeonatos Mundiales Deportivos que habrá a lo largo del mes de septiembre 2025. ¿Cuáles son?

Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Comienza la cuenta regresiva del que será, sin duda, uno de los meses más llamativos e interesantes en cuanto a la rama deportiva a nivel internacional se refiere. Septiembre del 2025 contará con un total de 7 Campeonatos Mundiales Deportivos , los cuales se distinguen por contar con presencia mexicana.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial para el tiro con arco en Francia 2024 | Summer Show

Luego de que México haya brillado a nivel internacional en distintas disciplinas como los clavados, el tiro con arco y el ciclismo en los últimos meses, estos 7 Campeonatos Mundiales Deportivos se vislumbran como la oportunidad perfecta para volver a dar de qué hablar. ¿Qué pasará con la delegación mexicana?

¿Un nuevo Campeonato Mundial de Boxeo en septiembre?

La página de X “Olimpismo Mexicano” establece que, durante septiembre del 2025, el primer campeonato que se llevará a cabo es el Campeonato Mundial de Boxeo, el cual será el primero que sea organizado por la World Boxing y, el cual, comenzará desde el 4 y hasta el 14 del mes en turno.

Uno de los deportes predilectos de la comunidad mexicana volverá para este mes gracias al Campeonato Mundial de Tiro con Arco, el cual está programado para iniciar el viernes 5 y culminar el viernes 12 de septiembre, en un evento que promete muchas alegrías para la comunidad azteca.

¿Qué otros Campeonatos Mundiales habrá en septiembre del 2025?

Los ISA World Surfing Games se presentan como una oportunidad perfecta para que la afición mexicana siga creyendo en este deporte rumbo a Los Ángeles 2028, mismos que se llevarán a cabo del 5 al 14 de septiembre. De igual forma, el Campeonato Mundial de Atletismo está estipulado del 13 al 21 del mes en turno.

El Campeonato Mundial de Lucha será el siguiente del mes a llevarse a cabo del 13 al 21 de septiembre del 2025. Finalmente, los últimos dos eventos, mismos que tendrán la misma fecha (del 21 al 28 del mes) serán el Campeonato Mundial de Remo y el Campeonato Mundial de Ciclismo o de Ruta, respectivamente hablando. ¿Te vas a perder alguno de estos?

