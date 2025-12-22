México asume nuevos cargos estratégicos en puestos clave de la FIFA

La FIFA realizó recientemente un Consejo General en Doha, Qatar, en el marco de la Final de la Copa Intercontinental 2025, en el que se designaron integrantes de nuevos comités, entre ellos Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), además de Mariana Gutiérrez e Íñigo Riestra.

Te puede interesar: México cierra el 2025 en el ranking FIFA con Estados Unidos por encima

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Mikel Arriola, designado como nuevo miembro de comisión de FIFA

A través de un comunicado de prensa, la FMF informó que Mikel Arriola fue nombrado vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes de la FIFA durante el Consejo del máximo organismo rector del futbol mundial en Qatar.

En la sesión también se nombró a Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga BBVA MX Femenil, como miembro de la Comisión de Grupos de Interés de Futbol Femenino de la FIFA, mientras que Íñigo Riestra, secretario general de la FMF, fue designado como integrante del Comité de Relaciones Institucionales de la FIFA.

Durante la sesión de la FIFA también se aprobó una contribución financiera histórica vinculada con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se organizará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Mikel Arriola junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino|FMF

Entre los temas aprobados se encontraba el presupuesto destinado para los premios que recibirán las selecciones participantes en la Copa del Mundo, además de iniciativas orientadas al fortalecimiento del futbol juvenil y a la gobernanza del organismo.

"La participación de representantes del futbol mexicana en las comisiones y órganos de gobierno de la FIFA refleja el compromiso de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX con el desarrollo integral del futbol, tanto en la rama varonil como femenil, y con una participación activa en las decisiones que marcan el rumbo del futbol global", informó la FMF a través de un comunicad.

Te puede interesar: Gilberto Mora se corona como el mejor de TODO EL MUNDO en esta categoría