Gilberto Mora se corona como el mejor de TODO EL MUNDO en esta categoría

Gilberto Mora es una de las promesas más emocionantes del futbol mexicano y en todo el mundo. El juvenil de 17 años ha acaparado la atención de los medios internacionales durante el Mundial Sub-20 jugado en Chile este 2025 y ha demostrado ser uno de los jugadores con mayor futuro a pesar de su corta edad. En esta temporada, el delantero de Xolos de Tijuana alcanzó unos números que nadie de su talla ha podido igualar .

Gilberto Mora es el jugador con mayor cantidad de goles durante el 2025

Reportes indican que Gilberto Mora se convirtió en el máximo goleador Sub-17 en todo el mundo durante este 2025. A lo largo del año, el joven de la Selección Mexicana alcanzó a marcar 12 tantos, posicionándose en soledad como el máximo artillero global respecto a jugadores de su misma edad. Esto demuestra el potencial de Mora, que al igual que Obed Vargas, está llamado a ser uno de los mejores jugadores mexicanos de la época .

Gilberto Mora - Selección Mexicana|MexSport

Cabe destacar que el talentoso mexicano ha tenido la ventaja de disputar varios torneos a lo largo del año, pues además de disputar el Clausura y Apertura con los Xolos, también logró ganar la Copa Oro con México y fue uno de los mejores jugadores del Mundial Sub-20, a pesar de haber sido elegible por su edad para el Mundial Sub-17.

TE PUEDE INTERESAR:



Gilberto Mora supera a promesas europeas

El juvenil de Tijuana se ha quedado con el puesto número uno por una buena diferencia; ya que sus principales perseguidores, el irlandés Michael Noonan del Shamrock Roversel, el austriaco Johannes Moser del FC Liefering y el alemán Lennart Karl del Bayern Munich lograron convertir 9 goles a lo largo del año, es decir, una diferencia de 3 goles respecto a Gilberto Mora.

🔥✍🏼 CONFIRMED: Gilberto Mora was the U17 player with the MOST GOALS in the world in 2025:



🥇🇲🇽 Gilberto Mora – 12 goals

🥈🇩🇪 Lennart Karl – 9 goals

🥉🇮🇪 Michael Noonan – 9 goals



Destined for greatness. 💎 pic.twitter.com/Rx8KPHZuJr — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) December 21, 2025

Gilberto Mora tiene los ojos puestos en Europa

A pesar de no pelear por el título de la Liga BBVA MX con Xolos, el jugador tiene el deseo de emigrar a Europa lo antes posible. Su gran rendimiento durante el 2025 ha despertado el interés de equipos muy importantes del continente, por lo que su estancia en México tiene fecha de expiración.

Resulta que Gilberto Mora estaría esperando cumplir su mayoría de edad para poder cruzar el charco y arribar al futbol europeo. Según reportes, su cotización es de 30 millones de dólares y clubes como Manchester City, Real Madrid, FC Barcelona, PSG, entre otros, ya habrían puesto sus ojos sobre el joven talento mexicano.