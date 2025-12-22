México cierra el 2025 en el ranking FIFA con Estados Unidos por encima

En un año donde cada partido se analiza como si ya fuera si ya estuviéramos en el Mundial 2026, el ranking FIFA funciona como un termómetro público porque no define títulos, pero sí cuenta historias. Y en el caso de México, 2025 tuvo ese vaivén constante entre avances, retrocesos y el debate habitual sobre si el equipo realmente camina hacia arriba.

Te puede interesar: Es hijo de un ex América, tiene doble nacionalidad y prefirió jugar la Selección Nacional de México

El ranking FIFA de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana cerró el 2025 en el lugar 15 del ranking FIFA, en la última actualización del año, y se mantiene ahí desde el corte de noviembre. En esa misma lista, Estados Unidos aparece en el puesto 14, un escalón arriba, mientras España lidera la clasificación, seguida por Argentina y Francia.

El cierre en el “top 15” también permite un balance anual ya que México arrancó 2025 en el lugar 19 y terminó en el 15, lo que representa un avance de cuatro posiciones en el año. Ese trayecto tuvo picos y ajustes porque en la primera actualización de 2025 (3 de abril) subió al 17; el 10 de julio alcanzó su mejor lugar del año, el 13; luego bajó al 14 en septiembre y se mantuvo en octubre, antes de descender al 15 en noviembre, sitio que conservó para cerrar el calendario.

En otras palabras, hubo un cierre decoroso, pero el escenario en CONCACAF sigue apretado. El hecho de que Estados Unidos termine por encima, aunque sea por un puesto, alimenta la comparación directa en la región y mantiene la presión en el proceso rumbo a 2026.

Con México, Estados Unidos y Canadá ya instalados como anfitriones del Mundial, cada fecha FIFA se vuelve un capítulo más de preparación y credibilidad.

“Es una apertura fantástica” Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México

Las primeras 10 selecciones en el Ranking FIFA

Spain remain at the top of the pile for the final #FIFARankings of 2025! 🇪🇸🔝 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2025

Te puede interesar: Así fue como Santiago Giménez rechazó jugar para Argentina y eligió a la Selección Mexicana