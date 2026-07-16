México, ¿candidato a organizar el Mundial del 2038? Estos requisitos exige la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de terminar y, sin embargo, las noticias en torno a lo que México puede hacer de cara al 2038 están más vivas que nunca, esto en medio de los rumores que indican que el país podría ser sede de este evento a llevarse a cabo en 12 años.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Son muchos los expertos y analistas que sugieren que México se convirtió en la mejor sede de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 por encima de Estados Unidos y Canadá. Ante ello, se espera un panorama al menos similar cuando se lleve a cabo el Mundial del 2038; ¿cuál es la razón?

¿México podría ser el anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2038?

Luego de lo sucedido en 1970, 1986 y 2026, México podría recibir nuevamente la Copa Mundial de la FIFA en 2038. Esto deriva de la posible candidatura que la Concacaf pueda lanzar considerando que, a nivel estratégico, la zona volvería a recibir este evento tras 2030 y 2034.

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Vale mencionar que el Mundial del 2030 ya está otorgado para Marruecos, Portugal y España con algunos partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay; además, el Mundial del 2034 estaría apartado para Arabia Saudita, por lo que las Confederaciones Asiática, Africana, Europea y Sudamericana ya tendrían un mundial en su haber.

Esto sugiere la posibilidad de que tanto la Concacaf como la Confederación de Oceanía levanten la mano con miras a una candidatura para la Copa Mundial de la FIFA 2038, torneo en donde México, en colaboración con otros países de Centroamérica, podrían levantar la mano.

¿Qué requisitos pide la FIFA para solventar una Copa Mundial?

La FIFA exige un Mundial moderno en donde existan aeropuertos sustentables, así como hoteles, seguridad, conectividad y transporte idóneos para un evento de esta magnitud. Tal situación obligaría a México a hacer una candidatura en conjunto nuevamente con Estados Unidos, así como con otros países de Centroamérica.

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La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Bajo este contexto, la primera condición de la FIFA sería la ampliación en el formato a través de más selecciones de las 48 ya permitidas, lo cual abriría un abanico de 64 países que obligaría a que el evento se dispute en varios puntos a la vez. Además, el Mundial debe tener el visto bueno en cuestiones de logística, taquilla y seguridad.

La rotación continental le da a México una posibilidad real para protagonizar el Mundial del 2038 toda vez que este regresaría a la CONCACAF; finalmente, es preciso detallar la importancia de crear o actualizar algunos estadios en el país como, por ejemplo, el Cuauhtémoc, el Jalisco, el EOU o el Nemesio Diez.

¿Qué otros países desean ser la sede del Mundial 2038?

Así como México, Estados Unidos y Centroamérica, hay otros países que ya habrían levantado la mano para ser sede del Mundial 2038. Entre estos destacan Australia, Nueva Zelanda o una posible colaboración entre ambos, aunque otra opción es China pese a que, cuatro años antes, el evento se disputará en Asia.